Пожар Нотр-Дам-де-Пари на Украине стал поводом для острот

Шутка политтехнолога украинского лидера Петра Порошенко не просто не зашла, она была откровенно бесчеловечной. Однако искренне признать это и должным образом извиниться у Тараса Березовца мужества не хватило. Пока собор Парижской Богоматери тлел, он сочинил неуместную остроту.

"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть",

– подковырнул политтехнолог,

Вместо извинений он накатал очередную тираду в Facebook, где оправдал свою вчерашнюю выходку. Кстати, свой пост в Twitter, который посол Франции на Украине Изабель Дюмон прокомментировала как "позор", журналист и телеведущий удалил. На это обратили внимание пользователи Сети: мол, если шутка безобидна, почему Березовец избавился от улики?!

"Зачем тогда удалять свой пост, если считаешь, что прав?" – поинтересовался комментатор у юмориста-самоучки, который после интернет-порки в своем посте настойчиво акцентирует внимание на свободе слова. На нее, по мнению украинца, покушается Пятая республика. В контексте о двойных стандартах автор упомянул скандально известное французское издательство Charlie Hebdo. И тут фолловерам нашлось, что ответить "порохоботу", как его окрестили они.

"Вам еще вчера заметили, что до Шарли Эбдо вам еще надо дорасти", – Березовцу указали на его компетенцию. Он же сравнивает свою насмешку с высказываниями Зеленского, "который является автором многих шуток, за которые в Европе он давно бы оказался без работы". Тем не менее президент Франции сел с шоуменом за стол переговоров.

"Была ли шутка за гранью. Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток 95-го квартала?" – не унимался Березовец, переключившись на великого цензора Владимира Зеленского.

"Вчера фабрика троллей Зеленского спустила на меня всех собак, размещая сотни совершенно идентичных постов одними словами в сотнях профилей. Действовали системно, нагло, открыто",

– резюмировал журналист, закончив свою высокопарную писанину извинением, с которого логичнее было начать текст. Ведь именно этого от журналиста все ждали.

"Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка", – наконец-то выдавил из себя он.

Напомним, одна из главных святынь мира и достопримечательностей Франции загорелась вечером 15 апреля. Собор пытались спасти практически всю ночь. Пожар был потушен. Он привел к обрушению шпиля и крыши, разрушена также каменная кладка здания.