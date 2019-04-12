НАТО заполонит Черное море своими кораблями

Альянс взял курс на усиление военного присутствия в регионе

Из-за "агрессивных действий" России в Керченском проливе военный блок вынужден был активизировать свое присутствие в Черном море. На достигнутом он останавливаться не собирается, планируя продолжить обеспечение безопасности в акватории. С таким заявлением выступила посол Великобритании на Украине Джудит Гоф.



"Если посмотреть на разницу, например, между 2017-м и 2018 гг., в контексте продолжительности пребывания кораблей НАТО в Черном море, она увеличилась с 80 до 120 дней. И эти шаги, я думаю, продолжатся",

– приводит слова дипломата агентство "Украинские национальные новости".

Россия давно замышляла недоброе, отметила Гоф, а события под Крымским мостом в ноябре прошлого года стали для НАТО своеобразным сигналом к тому, что пора браться за дело всерьез.

"Великобритания не только направила корабли для миссий НАТО, но и увеличила количество военных, которые проводят обучение украинских моряков, потому что мы считаем этот регион очень важным. Мы видим Украину морской державой. Мы, как великая морская держава, бесспорно, понимаем это. Ваш город (Одесса), ваш порт очень важен для экономики Украины, и поэтому надо вкладывать больше ресурсов в морскую безопасность Украины", – отметила посол.

Слова британского дипломата – это не ее личное мнение, а официальная позиция многих членов НАТО. Со своим заявлением Гоф выступила на 12-м Киевском форуме по безопасности. На том же мероприятии похожее заявление сделал и канадский посол на Украине Роман Ващук. "Мы также хотели бы, чтобы был большим обмен информацией, наблюдениями за событиями в Черном море. У нас есть кое-какие проекты, направленные на это", – отметил он.

О том же говорят и в руководстве блока. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что альянс продолжит наращивать свое присутствие в регионе Черного моря после усиления военно-морской мощи РФ.