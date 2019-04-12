"Варшавянки" и авиация: как Россия ответит на "Керченский прорыв"

Украинскую провокацию поддержит только сумасшедший генерал НАТО

Накануне министр обороны Украины Степан Полторак объявил о планах Киева совершить новый "Керченский пролив". Кроме того, генерал добавил, что проходить они будут тогда, когда "получат полную готовность ВМС и поддержку партнеров", явно намекая на НАТО.

В Совете Федерации РФ на это ответили крайне жестко. Сайт ведомства опубликовал сообщение. В нем написано, что попытка Украины провести корабли через пролив без согласования с Москвой может привести к войне с участием НАТО.

Военные эксперты не остались в стороне и заявили, что в случае повторного "прорыва" российские корабли большего тоннажа будут так же совершать навалы, как это было в ноябре прошлого года, а в крайнем случае, применят боевое оружие. Стоит отметить, что по катеру ВМС Украины "Бердянск" был выстрел из автоматической пушки, о чем красноречиво свидетельствует пробоина в корпусе. Это означает, что российские пограничники уже применяли оружие и могут применить его в очередной раз против украинских нарушителей.

Киевские власти, безусловно, воодушевили слова представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. В ходе одного из брифингов она отметила, что большое количество кораблей альянса будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив в Азовское море. Правда, она не уточнила каких кораблей – боевых или гражданских. Последние и так проходят через Керченский пролив, а вот с военными все намного сложнее. И вряд ли Запад поддержит "Керченский пролив-2", пойдя на прямую конфронтацию с Россией.

Однако пока действующий президент Петр Порошенко, похоже, свято в это верит. В феврале он заявил, что украинские боевые корабли снова осуществят попытку пройти под Керченским мостом.

"Я не буду вам говорить когда, поскольку пойдут только добровольцы, я не исключаю, что там будут и журналисты. Не исключаю, что там будут эксперты ОБСЕ… Но мы точно пойдем, мы точно будем отстаивать свободу мореплавания", – цитирует украинского президента агентство "Униан".

То, что "прорыв" поддержат корабли НАТО, крайне маловероятно. Они это могут сделать только после того, как Украина войдет в альянс. Запад может только проводить украинские катера до территориальных вод России, а затем удалится восвояси, так как "бодаться" с Москвой чревато.

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич и вовсе назвал украинских политиков "обезумевшими от предвыборной кампании", подчеркнув, что никакие их провокации Запад не поддержит.

"Военные корабли НАТО в Азовское море зайти не могут. Нет у них такой возможности, и вряд ли мы это разрешим. Все остальное от лукавого. Конечно, сумасшедших офицеров в руководстве НАТО нет", – цитирует НСН сенатора.

Это означает, катера пойдут одни с журналистами, возможно, даже депутатами Рады. Выглядеть это будет достаточно провокационно, и стрелять по катерам российским пограничникам совершенно невыгодно. Запад и так "бьет ногой" из-за арестованных моряков, и если еще погибнет кто-то из гражданских, ситуация только ухудшится. Поэтому действовать в России будут аналогично – навалами, предупреждениями по громкой связи, и возможно, предупредительными выстрелами.



Той группировки кораблей и группы боевой авиации, которая была применена в прошлый раз, вполне достаточно. Конечно, если пофантазировать и предположить, что украинцев поддержат эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" или даже эсминец "Арли Берк", в "Севастополе" по тревоге поднимут экипажи "Варшавянок", фрегатов "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Разумеется, задействуют морскую авиацию ЧФ.

Россия способна дать отпор морской группировке НАТО и начнет испытывать серьезные трудности, только если по-серьезному подключатся США. Однако оборонять полуостров силы Черноморского флота будут долго, используя ПВО, береговые ракетные комплексы и авиацию. Главную опасность будут представлять эсминцы типа "Арли Берк" ВМС США, вооруженные "Томагавками". Но такой сценарий маловероятен в ближайшее время.