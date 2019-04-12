В России такие угрозы уже не воспринимают всерьез

Министр обороны Степан Полторак анонсировал новый проход украинских кораблей через Керченский пролив при поддержке Запада. На это смелое заявление отреагировал член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

По его словам, Киев может в любой момент отправить свои судна, если будет соблюдать необходимые процедуры. В противном случае Москва готова ответить самым жестким образом, что уже было показано ранее.

"Типичнейший блеф, одна из крапленых карт в предвыборной колоде Петра Порошенко. Тем более что страны НАТО прекрасно понимают разницу: одно дело поддержать на словах некие претензии Украины, а совсем другое – непосредственно участвовать в ее провокациях",

– написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Ранее Степан Полторак заявил, что Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.

Корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу 25 ноября прошлого года. Экипажи не реагировали на требования наших пограничников, в результате на моряков завели уголовное дело. Сейчас они под арестом.