В Незалежной позвали на помощь ООН

Москву в очередной раз обвинили в агрессивных действиях и предложили ограничить свободу российской стороны в этом регионе.

На Украине снова завели пластинку о конфликте в Керченском проливе, якобы развязанном нашей страной. Один из многочисленных экспертов Незалежной назвал способ пресечь "самоуправство" России. В проливе необходимо присутствие миротворцев ООН, заявил экс-заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, Москва отказалась от международных наблюдателей (за исключением представителей Франции и Германии) в силу того, что они якобы сковывали бы действия Кремля. Об этом пишет "Главред".

Свои доводы Романенко красноречиво подкрепил цитатой из басни Крылова, отметив, что "у сильного всегда бессильный виноват". Обстоятельства устроенной Украиной провокации в Керченском проливе, видимо, бесследно исчезли из памяти эксперта.

Согласие Москвы на присутствие в регионе наблюдателей от Германии и Франции в Незалежной при этом объясняют тем, что они зависимы от России. "Вспомните хотя бы о проекте Северный поток – 2", – не удержался от упоминания о наболевшем Романенко.

Напомним, в ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. На требования пограничников экипажи не реагировали, совершая опасные маневры. В результате корабли задержали, а моряков отправили под арест. В Киеве случившееся называют провокацией со стороны Москвы. Российская сторона, в свою очередь, указывает на намеренное создание украинцами конфликтной ситуации.