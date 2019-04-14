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Донбасс отколется от Украины: паника нарастает

Фото: Прудников СергейИнтерпресс/ТАСС
Присоединение ДНР к России вполне вероятно

В годовщину начала "антитеррористической операции" на юго-востоке страны СМИ Незалежной распространяют информацию об "угрозе" присоединения Донбасса к России.

Поводом для паники стало недавнее выступление писателя и бывшего замкомбата ДНР Захара Прилепина. Напомним, что разговоры о выходе самопровозглашенной республики из состава Украины ведутся давно. Прилепин лишь напомнил о сложившейся ситуации. Он отметил, что не раз общался с европейцами, уверенными в антидемократичности событий на юго-востоке страны, и предлагал развеять их сомнения.

"Каждый раз, когда я выезжал в Европу, говорил: "Ребята, если вы так верите в антидемократичность событий на Донбассе, приезжайте, давайте проведём там самый прозрачный в мире референдум, и вы увидите, что 85% населения Донбасса проголосует за отделение от Украины",

цитирует его "Обозреватель".

Возмущение украинских СМИ вызвало и замечание Прилепина о колоссальных последствиях такого шага. "выяснится, что и в Харькове такой же референдум можно провести, и там тоже будут результаты, которые не устроят ни США, ни киевскую власть", передает его слова Replyua.net.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) выразил уверенность, что когда-нибудь в состав России войдут не только Донбасс, но и Одесса, и Харьков, и даже Киев.

Напомним, сегодня исполнилось пять лет с начала силовой операции украинских властей на Донбассе.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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