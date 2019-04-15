В Киеве придумали очередное "смертельное оружие" против "агрессора"

Чтобы сдержать наступление вражеских войск на Незалежную, последняя должна обзавестись ракетами, способными покрыть всю европейскую территорию РФ. Такое заявление сделал бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко.



В беседе с журналистами он пожаловался на то, что за годы независимости республика лишилась не только ядерного, но и ракетного оружия. "У нас оставалась только старая "Точка-У" с дальностью 120 километров. А сейчас мы пожинаем плоды такого подхода", – приводит слова отставного генерала издание "Главред".

В данный момент украинские военные испытывают новейшее ракетное оружие. Эти испытания "успешно продвигаются вперед". Но, согласно подписанному Киевом Будапештскому меморандуму, на страну распространяются ограничения, связанные с радиусом действия ракет. По словам генерала, если бы не это, страна давно бы занялась производством ракет средней дальности, передает "Царьград".

"Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания",

– подчеркнул Романенко.

Ракетная тема в последнее время не дает покоя украинским политикам и чиновникам. На прошлой неделе президент страны Петр Порошенко рассказал согражданам о новейшей высокоточной крылатой ракете, "которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 км и нести боевой заряд весом 150 килограммов". Данный вид оружие от начала до конца создан украинскими специалистами, отметил глава государства.

За несколько дней до этого Порошенко сообщил, что в скором времени в украинскую армию начнутся поставки крылатых ракет наземного базирования "Нептун" для поражения морских и береговых целей. При этом советник главы государства по вопросам армии Юрий Бирюков заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте. Он объяснил также, что ракета может "стелиться" вдоль поверхности моря на высоте 5 м и атаковать корабль, из-за чего "россияне нервничают" уже заранее.

Специалисты из Незалежной также призывали власти заняться разработкой оружиея, способного "бить вглубь территории России". По их словам, Украина уже сейчас способна создать ракету дальностью действия в 1,5 тыс. км, которая "может достать до Москвы". В Москве же с этим категорически несогласны. По мнению военного эксперта Алексея Подберезкина, такие ракеты угрожают больше самой Украине, чем кому-то еще, отмечает РИА "Новости".