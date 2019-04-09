Порошенко собирается выиграть второй тур при помощи ракет

Своими нелепыми заявлениями президент пытается отобрать голоса у Зеленского

Вооруженные силы Незалежной располагают новейшими крылатыми ракетами. Они способны поражать цель на расстоянии до 1 тыс. км и нести крупный боевой заряд. Такими фантазиями поделился действующий украинский лидер в преддверии второго тура выборов главы государства.



"У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 км и нести боевой заряд весом 150 килограммов. Это высокоточная крылатая ракета. И это все создано украинскими специалистами",

– заявил политик в телевизионном эфире. Его слова приводит издание "Лига.net".

В настоящий момент, по словам президента Украины, местные военные проходят обучение, "поскольку после сдачи крылатых ракет в 1990-е гг. в стране осталось немного операторов подобных комплексов". После завершения обучения военнослужащие смогут применять это оружие для стрельбы по противнику (роль которого Киев однозначно отводит Москве).

В условиях полной разрухи и обескровленности Вооруженных сил Порошенко с завидным постоянством хвастается огромными успехами украинских ракетостроителей. На днях он сообщил, что в скором времени в армию начнутся поставки крылатых ракет наземного базирования "Нептун" для поражения морских и береговых целей.

При этом советник главы государства по вопросам армии Юрий Бирюков заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте. Он объяснил также, что ракета может "стелиться" вдоль поверхности моря на высоте 5 м и атаковать корабль. По словам Бирюкова, "россияне нервничают" из-за этой ракеты.

Ранее Порошенко заявлял о том, что в ближайшее время в стране будут завершены испытания целой серии крылатых ракет. Речь идет о реактивных системах залпового огня "Ольха-М", 155-мм артиллерийских системах "Богдан" и реактивных системах залпового огня "Верба-1.

"Ольха-М" должна прийти на смену советским ракетам "Смерч", что по идее должно повысить боеспособность украинских войск. "У нас на сегодняшний день "Смерч" и "Ураган" летают не более чем на 65-70 км, а сейчас будут на 130 км и высокоточно", – отмечал Порошенко.

Присутствия на испытаниях ракеты "Нептун" в Одесской области и резкое переключение интереса на проблемы армии, по всей видимости, вызвано стремлением главы государства заработать дополнительные электоральные очки в преддверии второго тура президентских выборов. Они состоятся 21 апреля. Соперником Порошенко в финальном раунде станет шоумен Владимир Зеленский, который в первом туре набрал вдвое больше голосов.