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В Раде поставили вопрос о самороспуске

Фото: www.globallookpress.com
Нардепам не дают доработать до выборов

Действующие украинские власти довели граждан до обнищания, а народные избранники этому способствовали. Об этом заявил депутат Верховной рады, бывший кандидат в президенты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

Он отметил, что за три года работы кабмина парламент ни разу не потребовал от правительства отчета о ситуации в стране:

"Ни разу не отчитывалось парламенту, каким образом оно собирается и собиралось преодолеть экономический кризис и почему так случилось, что в результате экономической политики правительства люди стали просто нищими".

Фото: www.globallookpress.com

На этом основании Бойко вместе с единомышленниками требует немедленного самороспуска Рады. Соответствующий законопроект он намерен зарегистрировать во вторник, 9 апреля. Ждать до очередных парламентских выборов, намеченных на октябрь 2019 г., депутат считает невозможным.

"Каждый месяц существования этого парламента приносит дополнительные проблемы для людей, ухудшает условия существования страны и вообще позорит страну",пояснил он изданию "112 Украина".

Депутат надеется, что новый состав Верховной рады будет заботиться об "интересах людей", а не действующего президента.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее Бойко с соратником Виктором Медведчуком слетал в Москву, чтобы поговорить с российским руководством о проблемах газоснабжения Украины. За это нардеп едва не поплатился свободой на родине.

Николай ВИКТОРОВ
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