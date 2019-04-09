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Действующие украинские власти довели граждан до обнищания, а народные избранники этому способствовали. Об этом заявил депутат Верховной рады, бывший кандидат в президенты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
Он отметил, что за три года работы кабмина парламент ни разу не потребовал от правительства отчета о ситуации в стране:
"Ни разу не отчитывалось парламенту, каким образом оно собирается и собиралось преодолеть экономический кризис и почему так случилось, что в результате экономической политики правительства люди стали просто нищими".
На этом основании Бойко вместе с единомышленниками требует немедленного самороспуска Рады. Соответствующий законопроект он намерен зарегистрировать во вторник, 9 апреля. Ждать до очередных парламентских выборов, намеченных на октябрь 2019 г., депутат считает невозможным.
"Каждый месяц существования этого парламента приносит дополнительные проблемы для людей, ухудшает условия существования страны и вообще позорит страну", – пояснил он изданию "112 Украина".
Депутат надеется, что новый состав Верховной рады будет заботиться об "интересах людей", а не действующего президента.
Ранее Бойко с соратником Виктором Медведчуком слетал в Москву, чтобы поговорить с российским руководством о проблемах газоснабжения Украины. За это нардеп едва не поплатился свободой на родине.
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