Украина лишилась 20 миллиардов долларов

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Отток российских инвесторов с украинского рынка больно ударил по экономике Незалежной. Об этом заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.
В интервью изданию Financial Times украинский политик напомнил, что в 2014 г. новые киевские власти взяли курс на Запад, параллельно замораживая отношения с РФ. В результате экономические связи с Евросоюзом так и не наработаны, а с Россией – уже разорваны.
"В интересах нашей страны, чтобы Россия инвестировала и развивала бизнес на Украине. Сейчас этого нет. Мы потеряли 20 миллиардов долларов в экспортном потенциале", – цитирует RT Медведчука.
Летом 2018 г. Госстат Украины сообщил, что лидером по вложениям в экономику страны остается Россия. Ее инвестиции составили более трети всех зарубежных поступлений. Вероятно, в 2019 г. картина будет иной – разрыв Киевом двустороннего Договора о дружбе и сотрудничестве повлек за собой множество проблем, в том числе в коммерческой сфере.
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