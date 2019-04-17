Украина лишилась 20 миллиардов долларов

Разрыв связей с Москвой дорого обошелся Киеву

Отток российских инвесторов с украинского рынка больно ударил по экономике Незалежной. Об этом заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.

В интервью изданию Financial Times украинский политик напомнил, что в 2014 г. новые киевские власти взяли курс на Запад, параллельно замораживая отношения с РФ. В результате экономические связи с Евросоюзом так и не наработаны, а с Россией – уже разорваны.

"В интересах нашей страны, чтобы Россия инвестировала и развивала бизнес на Украине. Сейчас этого нет. Мы потеряли 20 миллиардов долларов в экспортном потенциале", – цитирует RT Медведчука.

Летом 2018 г. Госстат Украины сообщил, что лидером по вложениям в экономику страны остается Россия. Ее инвестиции составили более трети всех зарубежных поступлений. Вероятно, в 2019 г. картина будет иной – разрыв Киевом двустороннего Договора о дружбе и сотрудничестве повлек за собой множество проблем, в том числе в коммерческой сфере.