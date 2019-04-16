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Полмиллиона украинцев спрятались в России

Фото: www.globallookpress.com
Это только официальные данные

Почти 430 тыс. граждан Украины переехали жить в Россию с 2014 года. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова.

"Массовый исход был в конце 2014-начале 2015 года. В 2016 г. мы предоставили временное убежище порядка 460 тыс. выходцам с Украины. Это очень большая цифра. Постепенно за этот период времени 360 тыс. граждан Украины приобрели гражданство РФ", – рассказала Казакова "Коммерсанту".

Еще около 77 тыс. украинцев получили в РФ временное убежище или оформили статус беженца. Они могут рассчитывать на получение гражданства РФ по упрощенной схеме, пишет URA.RU.

Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, в РФ находится 140 украинцев, которые переехали в РФ из-за преследования украинскими властями за свои политические взгляды или занимаемые ранее должности, передает РИА ФАН.

Ранее в Киеве подсчитали, что каждый 12-й житель Незалежной перебрался в Россию на заработки.

Николай ВИКТОРОВ
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