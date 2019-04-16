Беглый политик переберется из России на родину, воспользовавшись ее бедственным положением

Бывший президент Украины Виктор Янукович, свергнутый в результате Майдана в 2014 году, скоро возвратится обратно. И его не только не посадят в тюрьму за госизмену, но и возместят ему все потерянное. В этом уверен украинский политолог Владимир Горбач.

Свой прогноз эксперт объяснил тем, что в Незалежной уже месяц как запущен механизм распада государства, и первыми его "плодами" стало уничтожение судебной системы. Надоумело его на эту мысль освобождение нардепа Надежды Савченко, которая грозила Верховной раде гранатой, а также главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Обоих обвиняли в подготовке госпереворота.

"Впустите в страну Азарова, Арбузова, Курченко и, наконец, Януковичей (Виктора Януковича и его семью. – прим. "Утра"). Затем по решениям судов будут выплачивать им всем, а также Коломойскому и Ко, денежные компенсации. Пожизненно, так как сразу столько денег у государства нет",

– написал Горбач в Facebook.

Кроме того, на Украине внезапно восстали губернаторы, которые не желают подчиняться администрации Петра Порошенко и уходить со своих постов. Свои отставки оспорили главы Одесской и Полтавской областей. Это еще только те сбои в системе госуправления, которые лежат на поверхности, отметил Горбач.