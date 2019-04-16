"Теперь точно с гранатой придет": Савченко вышла на свободу

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Откинулась: Савченко вышла на свободу

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com
Осужденная в РФ украинская пулеметчица, причастная к смерти российских журналистов, второй раз освободилась из заключения

Бывшая военнослужащая, а ныне украинский политик, Надежда Савченко освободилась из украинской тюрьмы, где сидела около года. Поняв, что тюремные нары и баланда позади, экс-пулеметчица разговорилась и сделала несколько заявлений. Общественность восприняла возвращение нардепа неоднозначно. Некоторые предположили, что теперь она "точно придет в Раду с гранатой"

Решение освободить Надежду из заключения принял Броварский межрайонный суд. Комментируя случившееся, Савченко заявила, что это очень странная ситуация, после двух лет тюрьмы в России сесть в застенки в родной стране. 

За время своей отсидки Надежда поняла, что украинцы очень быстро очаровываются, и также быстро разочаровываются. 

"Как можно быть героем Украины, а на следующий день стать врагом своего государства только потому, что власть так сказала. Как политик я очень хорошо поняла, что такое пропаганда", – транслировала она. 

Прошлась политик и по нынешнему президенту Украины Петру Порошенко. Заявила, что тот клялся закончить войну в Донбассе за два дня, но ничего не сделал. 

Пользователи Сети бурно обсуждают возвращение отсидевшей Надежды. 

"Теперь уж с настоящими гранатами приде в раду.; Предлагаю закрыть ее в кабинете у Петра остоточного, ну и бутылку водки дать для разговору; Надю в генпрокуроры она Раде матку вывернет всю Раду в клетку запресует в которой она сделала ( орфография и пунктуация сохранены)", – писали они .﻿ 

Надежду Савченко арестовали по обвинению в подготовке военного переворота в Незалежной. Спецслужбы предполагают, что политик собиралась взорвать Раду и расстрелять высших представителей государства. 




Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

"Теперь точно с гранатой придет": Савченко вышла на свободу

Осужденная в РФ украинская пулеметчица, причастная к смерти российских журналистов, второй раз освободилась из заключения

Москва убьет Зеленского

Крайним окажется Порошенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей