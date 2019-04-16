"Теперь точно с гранатой придет": Савченко вышла на свободу

Осужденная в РФ украинская пулеметчица, причастная к смерти российских журналистов, второй раз освободилась из заключения

Бывшая военнослужащая, а ныне украинский политик, Надежда Савченко освободилась из украинской тюрьмы, где сидела около года. Поняв, что тюремные нары и баланда позади, экс-пулеметчица разговорилась и сделала несколько заявлений. Общественность восприняла возвращение нардепа неоднозначно. Некоторые предположили, что теперь она "точно придет в Раду с гранатой"

Решение освободить Надежду из заключения принял Броварский межрайонный суд. Комментируя случившееся, Савченко заявила, что это очень странная ситуация, после двух лет тюрьмы в России сесть в застенки в родной стране.

За время своей отсидки Надежда поняла, что украинцы очень быстро очаровываются, и также быстро разочаровываются.

"Как можно быть героем Украины, а на следующий день стать врагом своего государства только потому, что власть так сказала. Как политик я очень хорошо поняла, что такое пропаганда", – транслировала она.

Прошлась политик и по нынешнему президенту Украины Петру Порошенко. Заявила, что тот клялся закончить войну в Донбассе за два дня, но ничего не сделал.

Пользователи Сети бурно обсуждают возвращение отсидевшей Надежды.

"Теперь уж с настоящими гранатами приде в раду.; Предлагаю закрыть ее в кабинете у Петра остоточного, ну и бутылку водки дать для разговору; Надю в генпрокуроры она Раде матку вывернет всю Раду в клетку запресует в которой она сделала ( орфография и пунктуация сохранены)", – писали они .﻿

Надежду Савченко арестовали по обвинению в подготовке военного переворота в Незалежной. Спецслужбы предполагают, что политик собиралась взорвать Раду и расстрелять высших представителей государства.











