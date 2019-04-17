Лидер Незалежной идет по стопам предшественников, пытаясь обдурить большую половину нации

Катастрофически низкие рейтинги в преддверии второго тура заставляют действующего президента Украины Петра Порошенко воспользоваться старой украинской забавой с местным электоратом – умасливать русскоязычных избирателей, переходя на их родную речь. За последние две недели в публичном пространстве он наговорил на языке Пушкина и Булгакова столько, сколько от него не слышали за пять лет у руля власти.

Вдруг хозяина "Рошена" прям осенило – оказывается он стал главой государства на постмайданной истерии украинцев, вдохновленных идеями "революции гидности". Однако за годы его президентства упавшая экономика, безудержная коррупция, социальная ситуация и отсутствие света в конце донбасского туннеля (жители шахтерского края восстали, в том числе, за сохранение русского языка), довели народ до ручки, и он готов проголосовать хоть за черта лысого, понимай в реалиях Украины – за комика Владимира Зеленского, лишь бы не олигарха Порошенко с его липовым томосом и заковыристым украинским.





И тут Петр Алексеевич неожиданно, как и его предшественники Леонид Кучма и Виктор Янукович, вспомнил об устойчивом избирателе Юго-Востока, который активно ходит на выборы, кучно проживает в индустриальных областях Незалежной и массово прислушивается к тому, что кандидаты обещают на русском языке русскоязычным гражданам страны.

Так, пан Порошенко звучно послал сигнал на прошлой неделе, заявив электорату, что "никто не будет посягать на ваше право общаться на русском языке, так как я сам русскоязычный".

Впрочем, это не стало какой бы то ни было новостью, поскольку неоднократно в СМИ появлялись ролики, где "шоколадный король" был замечен в ситуациях, когда цензурно или с матами ругался с охраной, с оппонентами исключительно не на государственной мове.





А вот накануне верховный главнокомандующий вообще допустил крамолу, забыв о статусе гаранта и перейдя на русский язык в разговоре с украинским воинством. Сей промах пан Порошенко допустил в прямом эфире во время вчерашнего выпуска политшоу "Пульс" на телеканале "112", когда решил передать пламенный привет силовикам, которые в настоящее время воюют в районе Авдеевской промзоны.

"Ребята, если вы нас видите, я тоже хочу с вашего разрешения передать привет. Я недавно был на "промке", в Авдеевке, я горжусь нашими воинами и хочу сказать, что и 79-я, и 95-я, и 93-я (бригады – ред.), которая сейчас в Авдеевке... вы на самом деле настоящая элита украинской страны, я вам очень благодарен", – заявил президент.

Вот такие метаморфозы происходят с лидерами Незалежной, которые вдруг начинают осознавать, какая часть соборной делает избирательную погоду. Не будем гадать, поможет ли Петру Алексеевичу его стремительное переобувание в воздухе 21 апреля. Ему еще предстоит сразиться в дебатах с паном Зе в эту пятницу, если у них там ничего не сломается. Однако уже появилась информация, что штаб кандидата Порошенко в течение 5 дней второго тура успел вложить в избирательную кампанию 100 млн гривен, в то время как его оппонент потратил 44,6 млн.

Причем, как пишет общественное движение "Честно", это совсем не окончательная сумма. Отмечается, что с учетом первого тура Порошенко потратил на кампанию уже свыше полумиллиарда гривен.