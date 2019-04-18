Страшно уже и кандидатам, и зрителям

Действующий президент Петр Порошенко так не хочет проигрывать, что готов пойти на ужасную провокацию, лишь бы остаться у власти. Так считают украинцы, которые заметили много странностей в подготовке кандидатов к дебатам на стадионе 19 апреля.

В среду, 17 апреля, выдвиженец от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский сообщил, что соперник захотел себе личную сцену для выступления в "Олимпийском". Позже подтвердилось: вторая сцена будет.

"Порошенко все же монтирует свою сцену. На дебатах будут 2 сцены, – написал Зеленский в Twitter. – А еще его сцена закрывает аварийный выход, что является нарушением правил безопасности. "Гарант" превращает дебаты на клоунаду и пытается их сорвать".

И если на слова про "клоунаду" мало кто обратил внимание – не новость ведь уже, то перекрытие путей экстренной эвакуации встревожило многих.

"Такой человек, как Порох, может использовать, любую форс-мажорную ситуацию, давку, драку и т.д. для того, чтобы потом всех собак повесить на Владимира", – написал @Pavloykropov.

"Нельзя при таких обстоятельствах Зеленскому идти на стадион. Очень большой риск, жизнь дороже! Порошенко не зря дистанцируется, что-то уже он удумал, не дай Бог. Поймите, Петр Алексеевич является неадекватным в медицинском смысле, поэтому от него что угодно ожидать приходится!" – предупредила @sinnnetz.

"Две сцены в разных концах стадиона, отдельные фан-зоны, разделенные забором. Не думаю, что вопрос лишь в том, чтобы при расчете со своими "фанами" случайно не выдать 500 грн зебилам. Теракт? Взрыв должен быть направлен в группу Зе", – высказался @yadrobotun.

Впрочем, опасаются кровавой бойни не только сторонники Зеленского. В штабе Порошенко тоже боятся провокаций, дескать, публика у шоумена "слишком агрессивная", а он еще и раздает бесплатные билеты всем желающим.

Между тем велика вероятность, что, кроме пришедших на стадион украинцев, мало кто увидит происходящее на стадионе в Киеве 19 апреля. В Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что трансляции из "Олимпийского" не будет, так как это нарушит закон о предвыборной агитации, говорится в Telegram-канале Skabeeva. Российская телеведущая Ольга Скабеева пообещала помочь украинцам увидеть шоу, организовав свою трансляцию с дебатов.

Второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля. Безусловным фаворитом у населения является политический новичок Зеленский.