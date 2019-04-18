Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дебаты в "Олимпийском" могут превратиться в кровавую бойню

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСон разума: Порошенко позвал мировых лидеров на выдуманную встречу
Страшно уже и кандидатам, и зрителям

Действующий президент Петр Порошенко так не хочет проигрывать, что готов пойти на ужасную провокацию, лишь бы остаться у власти. Так считают украинцы, которые заметили много странностей в подготовке кандидатов к дебатам на стадионе 19 апреля.

В среду, 17 апреля, выдвиженец от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский сообщил, что соперник захотел себе личную сцену для выступления в "Олимпийском". Позже подтвердилось: вторая сцена будет.

"Порошенко все же монтирует свою сцену. На дебатах будут 2 сцены, – написал Зеленский в Twitter. – А еще его сцена закрывает аварийный выход, что является нарушением правил безопасности. "Гарант" превращает дебаты на клоунаду и пытается их сорвать".

Фото: www.globallookpress.com

И если на слова про "клоунаду" мало кто обратил внимание – не новость ведь уже, то перекрытие путей экстренной эвакуации встревожило многих.

"Такой человек, как Порох, может использовать, любую форс-мажорную ситуацию, давку, драку и т.д. для того, чтобы потом всех собак повесить на Владимира",написал @Pavloykropov.

"Нельзя при таких обстоятельствах Зеленскому идти на стадион. Очень большой риск, жизнь дороже! Порошенко не зря дистанцируется, что-то уже он удумал, не дай Бог. Поймите, Петр Алексеевич является неадекватным в медицинском смысле, поэтому от него что угодно ожидать приходится!" предупредила @sinnnetz.

"Две сцены в разных концах стадиона, отдельные фан-зоны, разделенные забором. Не думаю, что вопрос лишь в том, чтобы при расчете со своими "фанами" случайно не выдать 500 грн зебилам. Теракт? Взрыв должен быть направлен в группу Зе",высказался @yadrobotun.

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, опасаются кровавой бойни не только сторонники Зеленского. В штабе Порошенко тоже боятся провокаций, дескать, публика у шоумена "слишком агрессивная", а он еще и раздает бесплатные билеты всем желающим.

Между тем велика вероятность, что, кроме пришедших на стадион украинцев, мало кто увидит происходящее на стадионе в Киеве 19 апреля. В Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что трансляции из "Олимпийского" не будет, так как это нарушит закон о предвыборной агитации, говорится в Telegram-канале Skabeeva. Российская телеведущая Ольга Скабеева пообещала помочь украинцам увидеть шоу, организовав свою трансляцию с дебатов.

Второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля. Безусловным фаворитом у населения является политический новичок Зеленский.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия шантажирует Европу газовым кризисом

От "Газпрома" требуют заключить контракт с компанией, которой нет

Страны ЕС перегрызлись между собой из-за санкций против РФ

Между европейцами одно за другим вспыхивают противостояния

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей