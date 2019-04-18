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Порошенко позвал мировых лидеров на выдуманную встречу

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Переговоры "нормандской четверки" оказались бредовой фантазией уходящего президента

Властям Германии и России ничего не известно о встрече лидеров четырех европейских стран для переговоров по Донбассу, которую ранее анонсировал украинский лидер. Объявляя о переговорах, Петр Порошенко отчаянно хотел заработать себе побольше предвыборных очков, но добился противоположного результата.

Минувшей ночью проведение якобы запланированной на июнь встречи опровергли в Берлине.

"Я пока не могу дать четкого ответа. Я не могу сегодня анонсировать никаких сроков",

– заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (цитируется по "Укринформу").

Как напомнил чиновник, канцлер Ангела Меркель всегда заявляла о том, что "нормандская четверка" была и остается "подходящим форматом" для обсуждения выполнения Минских соглашений.

Накануне президент РФ Владимир Путин также заявил, что встреча в нормандском формате по инициативе Петра Порошенко пока не планируется. "Мне об этом ничего не известно, с нами этого никто не обсуждал, в моем рабочем графике этого нет", – приводит слова российского лидера RT.

Фото: commons.wikimedia.orgО подготовке к июньской встрече в Минске президент Украины заявил во вторник, 16 апреля, выступая в эфире телеканала "112 Украина". На ней якобы должны были сойтись сам Порошенко, Владимир Путин, Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. По словам украинского лидера, обещание устроить такой разговор ему дала канцлер Германии. На встрече будет подписано соглашение о выводе войск РФ из Донбасса, заявил Порошенко.

Высказывания о придуманных им самим мероприятиях свидетельствуют о том, что президент Украины, чьи дни на посту, очевидно, уже сочтены, потерял всякую связь с реальностью. Краснеть за него приходится не только представителям президентской команды, но и членам других политических лагерей.

Накануне депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель заявила, что ей стыдно за институт президентства в лице Петра Порошенко. "Я искала для себя, какой образ у меня ассоциируется с Порошенко, и для меня он на всю жизнь останется человеком, который крушит все на своем пути. Он разрушил на Украине все что возможно. Я не верю ни одному его слову", – cказала политик в эфире телеканала NewsOne.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. Во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Зеленский считается фаворитом голосования: ему готовы отдать голоса от 61 до 72,2% избирателей, в то время как рейтинг Порошенко колеблется на уровне 24-25%.

Андрей ФИЛАТОВ
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