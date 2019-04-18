У Порошенко потребовали отменить выборы

Иначе президент с позором проиграет "ставленнику России", и по всей стране начнутся акции протеста

Незалежная оказалась не готова к проведению выборов главы государства. Их нужно перенести на три месяца, а за это время проверить, не финансируется ли избирательная кампания шоумена Владимира Зеленского из "вражеской" России. Соответствующая петиция появилась сегодня на официальном сайте президента Украины.



Группа активистов, направившая петицию главе государства, потребовала перенести дату второго тура президентских выборов с 21 апреля на 21 июля 2019 г., "чтобы привести законодательство о выборах президента в соответствие с современными требованиями".

В документе также содержатся требования приказать правоохранительным органам проверить и обнародовать информацию, опубликованную на сайте "Миротворец" о финансировании Зеленского спецслужбами России, "потому что, если это правда, это угрожает национальной безопасности Украины, и кандидат в президенты является предателем Украины".

Кроме того, необходимо проверить и обнародовать информацию о связи и финансировании Зеленского олигархом Игорем Коломойским, провести международный аудит компании "Укроборонпром", вокруг которой разгорелся грандиозный коррупционный скандал, и обнародовать результаты до 21 июля.

"Подать в Верховную раду законопроект "О выборах президента Украины", где прописать обязательность проведения дебатов перед вторым туром выборов президента, а также ответственность, если кандидат отказывается от участия в дебатах, – снятие его кандидатуры с предвыборной гонки",

– также потребовали авторы петиции.

В законе также должны содержаться пункты об обязательном представлении своей предвыборной программы, тестировании на наркотическую и алкогольную зависимость и об ответственности президента за невыполнение своих обязанностей. Еще один закон – "Об импичменте президента" – предлагается внести в парламент "с учетом гибридной агрессии России".

В случае невыполнения этих требований группа избирателей, подавшая петицию, оставляет за собой возможность "отстаивать свои права на мирных, бессрочных акциях протеста".

Петицию пока никак не прокомментировали в штабах кандидатов. Очевидно, за ней стоят сторонники Петра Порошенко или люди из его команды. Окружение действующего главы государства пускается во все тяжкие, чтобы запугать неопределившихся избирателей приходом Зеленского к власти: мол, в этом случае массовые столкновения и кровопролитие неизбежны.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. Во второй тур, который запланирован на 21 апреля, вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский считается однозначным фаворитом голосования по всем социологическим опросам.