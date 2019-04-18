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Кандидат Порошенко обзванивает украинских избирателей

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Предвыборная гонка в Незалежной все чудесатее и чудесатее

Штаб действующего украинского руководителя Петра Порошенко освоил новую форму предвыборной кампании – "звонок президента". Мастера политпропаганды записали обращение лидера нации к электорату, где он призывает граждан страны отдать 21 апреля свои голоса именно за него.

Об этом стали сообщать украинские избиратели в своих соцсетях. Команда пана Порошенко подтвердила сей факт порталу Liga.net.

Отмечается, что на записи нынешний гарант просит поддержать в день проведения второго тура выборов его "курс, демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривну, а не инфляцию, путь в ЕС и НАТО".

"Поддержите сильную Украину, а не страну, которая упадет на колени. Главное – сохранить страну", – увещевал хозяин "Рошена".

"ЭТО НЕ СОН. ЭТО ЗАПИСАННЫЙ ГОЛОС ПОРОХА. ОБЗВАНИВАЕТ. ВОТ ЧТО РОБОТЫ СКРЕПОРОДЯЩИЕ ДЕЛАЮТ!", – закричал один из пользователей в Facebook.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Другая жительница Незалежной из Херсона весьма аппетитно описала "президентский звонок", как анекдот, в котором мы не вырвем ни слова, за исключением ненормативной последней строчки. Сестра Ляля того стоит:

"День только начался, а моя сестра Ляля уже получила моральную травму! Разговариваем в моем кабинете с сестрой, а тут звонок на её мобильный. Она берет трубку и резко меняется в лице:
– Боже, ах ты ж!..
– Ляля, Ляля, что случилось?
– Меня чуть кондратий не хватил! Да как же так? Леся, послушай!
Передает мне трубку из которой вещает голос Петюни в записи: "і я кажу вам, голосуйте за мене, за Петра Порошенка. І буде вам щастя!"
Оппозиционная Петру Ляля была резко впечатлена, когда услышала из телефона: "Доброго дня! Це Петро Порошенко вам дзвонить...". Наглость и... наглость креативной команды Гаранта зашкаливает. Особенно, когда на другом конце трубки Юго-Восток".

Еще из комментов, орфография и пунктуация которых сохранены оригиналов:

"представилось, что мне Путин в телефон звонит... Я бы со стула упала, точно", "Через несколько минут вас посетит Фантомас", "Ляля заговорила матными словами, но испугалась знатно. Ватница же ж".

Также граждане отмечают, что им поступают звонки с неизвестных номеров, но уже женский голос призывает "голосовать за европейские ценности, мир на Донбассе и процветанию нашего государства".

Напомним, завтра, 19 апреля на киевском стадионе "Олимпийский" кандидаты Порошенко и его оппонент шоумен Владимир Зеленский должны провести дебаты. Зрелище, в частности, планирует транслировать и наш телеканал "Россия 24".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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