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Словесный поединок Порошенко с Зеленским покажет российский телеканал

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Утро.ру
Встреча обещает быть зрелищной

Второй тур выборов на Украине ждут не только в стране, где 21 апреля определится дальнейший курс. За политической картиной в Незалежной с любопытством и надеждой следят в России. Не менее интересует общественность предваряющий выборы словесный поединок действующего президента Петра Порошенко с кандидатом из творческой среды Владимиром Зеленским. Он назначен на завтра, 19 апреля, и будет по казан по отечественному ТВ.

В частности, в прямом эфире дебаты конфетного магната и шоумена покажет канал "Россия 24". Трансляция будет также вестись на сайте  RT Russia, передает "Интерфакс". Новости с многообещающей встречи повысят рейтинги ряду СМИ.

Как будут жечь друг друга глаголом Петр Алексеевич и Владимир Александрович, можно будет наблюдать и на нашем портале. "Утро.ру" также будет следить за происходящим в спорткомплексе "Олимпийский". 

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Не исключено, что к российским телезрителям и читателям присоединится пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, пятничная встреча в Киеве обещает быть зрелищной, пишет РИА "Новости".

"Насколько я понимаю, это завтра в семь, то есть у нас это будет в восемь, – напомнил Песков, отметив. – Любопытное, наверное, будет зрелище".

Напомним, спарринг кандидатов намечался еще на 14 апреля. Однако Зеленский проигнорировал своего оппонента, предупредив о неявке заранее. 


Оксана ПОДТУРКИНА
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