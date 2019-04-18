Зеленский признал Бандеру "классным" героем Украины

Комик в преддверии дебатов с олигархом разговорился, и его понесло

Три важных неожиданных признания сделал лидер президентской гонки на Украине актер Владимир Зеленский – по Донбассу, главе РФ Владимиру Путину и националисту Степану Бандере. Свои откровения кандидат выложил в интервью украинскому РБК.

По словам комика, бандит Бандера является героем, а проводимая в постмайданной Незалежной декоммунизация – нормальное явление.

"Общество выбрало, и – нормально. Есть бесспорные герои. Степан Бандера – герой для какого процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины", – заявил руководитель студии "Квартал 95".

При этом он признал перебором называть исключительно именем данного националиста подряд все улицы и мосты, как, впрочем, и в честь великого украинского поэта Тараса Шевченко.





"Я очень уважаю его потрясающее творчество. Но мы же с вами должны помнить о героях сегодняшних, о героях искусства, о героях литературы, просто о героях Украины. Почему мы их именами не называем – героев, которые сегодня объединяют Украину?" – удивляется кандидат.

В качестве достойного примера для увековечивания уже ныне он назвал имя футболиста Андрея Шевченко.

Другое откровение пан Зеленский сделал о будущем Донбасса. Вопреки Минским соглашениям, актер полагает, что регион не должен иметь особый статус.





"Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине, как Украина им нужна, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего", – сказал лидер гонки.

По его мнению, сейчас между ДНР и ЛНР и Незалежной построена не осязаемая руками стена, которую необходимо пробить, в том числе с помощью медиа, вещающим на весь мир на русском языке.

"Пустить этот импульс, протянуть им руку помощи, сказать: мы вас ждем, смотрите, вы сейчас в заложниках. Вот что надо говорить. Это наши заложники там", – убежден пан Зеленский.

Также комик добавил, что не собирается амнистировать военнослужащих армий народных республик.

Ну а на вопрос, является ли Путин для него лично врагом, будущий политик и глава государства был краток: "Конечно".

Тут сразу представилась картина вероятных переговоров в нормандском формате на высшем уровне. А пока ждем завтрашних дебатов между Владимиром Зеленским и пока действующим президентом Петром Порошенко.

