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Юлия Тимошенко рассказала, что ей позвонил действующий президент Петр Порошенко и призвал проголосовать за него 21 апреля. Однако оказалось, что по телефону она разговаривала с роботом.
"Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него",
– написала политик на своей странице в Facebook и прикрепила к посту фотографию.
Ранее украинцы пожаловались на звонки робота с голосом Порошенко, который призывал их прийти на выборы и отдать за него свой голос.
"Поддержите сильную Украину, а не страну, которая упадет на колени. Главное – сохранить страну", – увещевал хозяин "Рошена".
Напомним, завтра, 19 апреля, на киевском стадионе "Олимпийский" кандидаты Порошенко и его оппонент шоумен Владимир Зеленский должны провести дебаты. Зрелище, в частности, планирует транслировать и наш телеканал "Россия 24".
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