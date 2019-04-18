В штабе политика готовы пойти на все, чтобы опередить Владимира Зеленского

Юлия Тимошенко рассказала, что ей позвонил действующий президент Петр Порошенко и призвал проголосовать за него 21 апреля. Однако оказалось, что по телефону она разговаривала с роботом.

"Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него",

– написала политик на своей странице в Facebook и прикрепила к посту фотографию.

Ранее украинцы пожаловались на звонки робота с голосом Порошенко, который призывал их прийти на выборы и отдать за него свой голос.

"Поддержите сильную Украину, а не страну, которая упадет на колени. Главное – сохранить страну", – увещевал хозяин "Рошена".

Напомним, завтра, 19 апреля, на киевском стадионе "Олимпийский" кандидаты Порошенко и его оппонент шоумен Владимир Зеленский должны провести дебаты. Зрелище, в частности, планирует транслировать и наш телеканал "Россия 24".