Мнение избирателей может не совпасть с решением президента

У действующего главы Украины Петра Порошенко нет шанса победить. Это признали в Киевском международном институте социологии после проведения опроса среди избирателей. За неделю до выборов большинство украинцев определились с позицией и три четверти из них склонились к политическому новичку Владимиру Зеленскому.

"Разрыв очень большой, преодолеть его за несколько дней, даже при победе на дебатах, практически невозможно, – рассказали RT социологи. – Украинцы не голосуют за Владимира Зеленского – они выражают свой протест против работы действующего президента на протяжении последних пяти лет".

Между тем сам Порошенко не собирается расставаться с властью. Он уверен в своей победе несмотря на рейтинги, сообщил источник в администрации главы Незалежной:

"Он постоянно говорит о том, что выиграет выборы. Пока это похоже на мечту, поскольку даже ближайшее окружение уверено в поражении Порошенко".

Действительно, Порошенко просто нельзя терять власть. Это нанесет удар не только по его амбициям, но даже по свободе: слишком уж много вопросов накопилось к президенту и его окружению. Поэтому вполне можно ожидать, что голосование во втором туре и подсчет результатов будет идти с массовыми махинациями, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Еще один спасительный вариант для Порошенко – пройти в Верховную раду и получить депутатский иммунитет от уголовного преследования. Этот путь весьма реален. Очередные парламентские выборы на Украине должны состояться в октябре 2019 года. За это время Порошенко вполне сможет подготовить себе мандат.

Кстати сказать, сейчас в Раде значительное место занимает фракция от "Блока Петра Порошенко". И если президентом станет Зеленский, ему придется как минимум полгода работать с враждебным для него законодательным органом. При этом досрочное прекращение полномочий Рады за 6 месяцев до выборов невозможно. Так что или первым указом Зеленского-президента станет указ о роспуске Рады, или ему придется как-то договариваться с политическими противниками.

В крайнем случае Порошенко придется бежать из страны. Этот вариант он предусмотрел еще год назад, обустроив для семьи прекрасное гнездышко в Великобритании.

Выборы президента Украины во втором туре назначены на 21 апреля. В пятницу, 19 апреля, претенденты на пост впервые сойдутся на очной ставке. Публичные дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве должны начаться в 19.00. Правда, уже в 21.00 Порошенко намерен появиться в студии Национального общественного телевидения. Вечер на Украине обещает быть бурным.