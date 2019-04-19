Лидер президентской гонки еще хлебнет горя со "своими" людьми

Команда Владимира Зеленского, с которой он намерен возглавить Украину, оказалась ненастоящей. Те люди, которых он представил в качестве членов будущего руководства, нужны Зеленскому исключительно для победы на выборах. Об этом заявил директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Презентация команды Зе состоялась в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1". В ее состав вошли 16 человек, которых Зеленский планирует расставить на высокие руководящие посты.

"Это пока что команда-обертка, команда-агитационная листовка, команда-билборд для того, чтобы побеждать на выборах, для того, чтобы обществу показывать, что он не один",

– цитирует Бортника РИА "Новости".

По его словам, в команде Зеленского есть дисбаланс, поскольку подавляющая ее часть придерживается прозападного курса. Сторонников центрального и уже тем более восточного направления практически нет. Кроме того, среди них довольно много очень молодых и неопытных политиков.

"Мы понимаем, что молодыми людьми легче манипулировать в силу отсутствия у них опыта. Но в то же время они, наверное, не столь опасны для стейкхолдеров (заинтересованных лиц. – прим. "Утра") в команде, которая реально принимают решения в команде Зеленского",

– отметил политолог, уточнив, что групп влияния внутри нее несколько.

Это только первая версия команды, и в будущем она не раз претерпит изменения. Зеленский столкнется с многими "грязными" сторонами большой политики. Кадровые скандалы и разочарования – это то, что ждет его в обозримой перспективе.