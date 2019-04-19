Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Евросоюз указал Зеленскому и Порошенко на неподобающее поведение в ходе выборов

Фото: www.globallookpress.com
Кандидаты в президенты оскорбительно относятся к избирателям

Украинские выборы расстроили европейцев, которые ожидали более содержательных дебатов между  Владимиром Зеленском и Петром Порошенко. Об этом заявил председатель представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

"Нам жаль, что нет серьезных дебатов между кандидатами. Это означает неуважение к избирателям. Люди должны знать и слышать",

– сказал Мингарелли во время брифинга Европейской сети организаций по наблюдению за выборами, который проходит в Киеве.

Присутствовавший на брифинге немецкий посол Эрнст Райхель, в свою очередь, отметил, что к выборам на Украине изначально был высокий интерес. Видимо, он еще вырастет, учитывая специфический формат дебатов во втором туре, который пройдет на стадионе "Олимпийский".

"Это привычно, что митинги на стадионе, но дебаты на стадионе – это действительно что-то новое",

приводит слова Райхеля "Громадське".

При этом и Мингарелли, и Райхель обошли стороной откровенный цирк со сдачей анализов кандидатами в президенты, что, пожалуй тоже стало украинским ноу-хау в проведении демократической процедуры.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Лукашенко сделал бескомпромиссное заявление о России

Минск даст "мощнейший ответ" всем недругам

Европейский суд повел себя странно в деле MH17

Похоже, кто-то покрывает Украину

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей