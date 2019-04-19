Кандидаты в президенты оскорбительно относятся к избирателям

Украинские выборы расстроили европейцев, которые ожидали более содержательных дебатов между Владимиром Зеленском и Петром Порошенко. Об этом заявил председатель представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

"Нам жаль, что нет серьезных дебатов между кандидатами. Это означает неуважение к избирателям. Люди должны знать и слышать",

– сказал Мингарелли во время брифинга Европейской сети организаций по наблюдению за выборами, который проходит в Киеве.

Присутствовавший на брифинге немецкий посол Эрнст Райхель, в свою очередь, отметил, что к выборам на Украине изначально был высокий интерес. Видимо, он еще вырастет, учитывая специфический формат дебатов во втором туре, который пройдет на стадионе "Олимпийский".

"Это привычно, что митинги на стадионе, но дебаты на стадионе – это действительно что-то новое",

– приводит слова Райхеля "Громадське".

При этом и Мингарелли, и Райхель обошли стороной откровенный цирк со сдачей анализов кандидатами в президенты, что, пожалуй тоже стало украинским ноу-хау в проведении демократической процедуры.