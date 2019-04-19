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Стиль первой леди Украины: кого собралась копировать Зеленская

Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: Zuma\TASS
продолжениеПорошенко перекрыли путь к бегству
Супруга "слуги народа" изучила фотографии предшественницы

После выборов президента на Украине может измениться не только глава государства, но и первая леди. Сейчас Марина Порошенко выглядит в этом статусе весьма достойно: в отличие от мужа всегда к месту одета, причесана, открыта к общению – дает советы украинкам, как соблюсти прекрасную фигуру после 50-ти.

Супруга Владимира Зеленского Елена достоинства Марины признает и готова воспользоваться ее советами:

"Я бы с удовольствием поговорила и с Мариной Порошенко. Мне интересно, какая она личность, как смотрит на всю сложившуюся ситуацию, как ей вообще живется. Думаю, она могла бы поделиться каким-то опытом", - рассказала Зеленская в интервью изданию "Сегодня".

Марина Порошенко. Фото: Zuma\TASS

Впрочем, на Марине Порошенко Елена Зеленская зацикливаться не собирается. Она согласна принять совет любой женщины, побывавшей в роли жены главы государства, "ведь в любой стране первая леди – это женщина, которая играет важную роль в жизни президента".

"Честно говоря, с любой первой леди мне было бы интересно встретиться, не могу выделить кого-то конкретно. Конечно, мне бы было любопытно с ними пообщаться", – призналась Елена.

Пока такой возможности нет, Зеленская изучает чужие съемки. "Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий", – подтвердила она, но подчеркнула, что делать из кого-либо кумира и слепо следовать чужому стилю не собирается. Как только наберется опыта, она выработает собственный имидж.

Фото: Zuma\TASS

Но пока говорить об этом рано ее мужу только предстоит выиграть выборы:

"На самом деле, я не люблю загадывать. Стараюсь об этом вообще пока не думать и даже не говорить вслух. Наверное, это даже и не совсем этично – размышлять на такие темы".

Второй тур президентских выборов назначен на Украине на 21 апреля. Согласно опросам общественного мнения за Зеленского готовы проголосовать более 70% избирателей.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Николай ВИКТОРОВ
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