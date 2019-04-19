Стиль первой леди Украины: кого собралась копировать Зеленская

Супруга "слуги народа" изучила фотографии предшественницы

После выборов президента на Украине может измениться не только глава государства, но и первая леди. Сейчас Марина Порошенко выглядит в этом статусе весьма достойно: в отличие от мужа всегда к месту одета, причесана, открыта к общению – дает советы украинкам, как соблюсти прекрасную фигуру после 50-ти.

Супруга Владимира Зеленского Елена достоинства Марины признает и готова воспользоваться ее советами:

"Я бы с удовольствием поговорила и с Мариной Порошенко. Мне интересно, какая она личность, как смотрит на всю сложившуюся ситуацию, как ей вообще живется. Думаю, она могла бы поделиться каким-то опытом", - рассказала Зеленская в интервью изданию "Сегодня".

Впрочем, на Марине Порошенко Елена Зеленская зацикливаться не собирается. Она согласна принять совет любой женщины, побывавшей в роли жены главы государства, "ведь в любой стране первая леди – это женщина, которая играет важную роль в жизни президента".

"Честно говоря, с любой первой леди мне было бы интересно встретиться, не могу выделить кого-то конкретно. Конечно, мне бы было любопытно с ними пообщаться", – призналась Елена.

Пока такой возможности нет, Зеленская изучает чужие съемки. "Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий", – подтвердила она, но подчеркнула, что делать из кого-либо кумира и слепо следовать чужому стилю не собирается. Как только наберется опыта, она выработает собственный имидж.

Но пока говорить об этом рано ее мужу только предстоит выиграть выборы:

"На самом деле, я не люблю загадывать. Стараюсь об этом вообще пока не думать и даже не говорить вслух. Наверное, это даже и не совсем этично – размышлять на такие темы".

Второй тур президентских выборов назначен на Украине на 21 апреля. Согласно опросам общественного мнения за Зеленского готовы проголосовать более 70% избирателей.