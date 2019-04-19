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Порошенко перекрыли путь к бегству

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
После выборов его возьмут тепленьким

В Окружной административный суд Киева поступил иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко. Точнее, запрет должен начать действовать после того, как действующий лидер лишится иммунитета, то есть проиграет президентские выборы. Иск подал ведущий телеканала "1+1" Александр Дубинский.

Помимо Порошенко, журналист просит не дать сбежать из страны главе президентской администрации Игорю Райнину и первому зампреду фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Игорю Кононенко.

"Истец просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов", – передает РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

По мнению Дубинского, указанные лица совершали "противоправную бездеятельность по защите национальной безопасности Украины". Помимо этого, журналист требует признать преступной бездеятельность Нацполиции Украины и СБУ, поскольку там не предприняли мер "по предупреждению коррупции и посягательств на экономическую безопасность государства со стороны вышеуказанных лиц".

Суд иск принял, сейчас изучает основания истца.

Ранее в суд на Порошенко намеревался подать телеканал "1+1", в прямой эфир которого президент ворвался без приглашения. 

Выборы президента Украины во втором туре состоятся 21 апреля. Соцопросы показывают, что шансы Порошенко – 1:4. При этом в окружении действующего главы Незалежной уверяют, что он не намерен выпускать власть из рук.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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