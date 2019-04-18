Отмена приватизации Приватбанка приведет к хаосу в Незалежной

За три дня до второго тура президентских выборов украинское правосудие продолжает наносить ошеломительные удары под дых действующему главе государства Петру Порошенко. Сегодня Окружной административный суд Киева отменил национализацию крупнейшего в Незалежной финучреждения Приватбанк, принадлежавшего днепропетровскому, ныне беглому, олигарху Игорю Коломойскому. Президент, комментируя данное событие, уже предупредил украинцев о грядущем дефолте страны.

"План одного из сбежавших олигархов – в случае победы (кандидата от партии "Слуга народа" Владимира) Зеленского вернуть себе Приватбанк. Как видите, им не терпится, они уже сейчас начали реализацию этого плана, такая авантюра угрожает потерей денег десяткам миллионов клиентов, а стране в целом – дефолтом и новым экономическим кризисом, поэтому правительство и НБУ правильно делает, что обжалует это решение",

– заявил хозяин "Рошена" в специальном выборном видеообращении, обнародованном на его странице в Facebook.

Ранее в четверг киевский суд принял решение о незаконности прошедшей в 2016 г. приватизации принадлежащей Коломойскому финансовой группы "Приват", в которую входит Приватбанк.





Нацбанк Украины уже сообщил о намерении обжаловать данное решение, что поддержал кабмин в лице премьер-министра Владимира Гройсмана.

Также регулятор отметил, что предложит Совету по финансовой стабильности обратиться в СНБО. А еще НБУ считает, что нет никаких оснований для возмещения убытков пану Коломойскому – беглый олигарх ранее потребовал вернуть ему $2 млрд капитала банка, сообщает телеканал "112".

В свою очередь Минфин утверждает, что национализация Приватбанка была законной и тоже готовит апелляцию на решение суда.

"Капитал Приватбанка имел отрицательное значение, и государство стало гарантом выполнения всех обязательств перед клиентами банка и сохранности средств граждан. Приняв вынужденное решение о национализации и рекапитализации Приватбанка, государство вложило в этот банк 155,3 млрд гривен. Это был сложный, но необходимый шаг для обеспечения стабильности банковской системы и экономики в целом", – говорится в заявлении финансового ведомства.

Надо признать, что новость об отмене национализации коломойского банка взбудоражила украинцев сегодня, пожалуй, больше, чем предстоящие в пятницу дебаты. Так штаб Зеленского назвал данное решение "судебной реформой Порошенко в действии". При этом в команде комика заподозрили Петра Алексеевича в подыгрывании интересам беглого бизнесмена,"марионеткой" которого президент публично обзывал актера.

"Один вопрос: так кто же все-таки марионетка Коломойского?" – спросили в штабе Зеленского в Сети.

С другой стороны, угрозу светлому будущему Незалежной в решение суда по Приватбанку увидели сторонники пана Порошенко. Так называемый советник президента и волонтер Юрий Бирюков ощутил наступление темных времен.

"Реванш блиЗЕнько – 2. Ой, нет конечно, отмена национализации разграбленного Коломойским Приватбанка – это вина Порошенко, а не надвигающаяся на наших собственных глазах маленькая полярная лисичка. Реванш блиЗЕнько. Пристегнитесь, будет трясти", – написал он в Facebook.

Комментарии под постом были соответствующие, орфография и пунктуация сохранены авторские:

"Юрий умеете успокоить. А где же нокаут", "Лоукостам приготовиться....", "ага..Порох в сговоре с Беней..а еще с Путиным.))", "Кто же мешал люстрировать таких судей если конечно кто то еще помнит это слово".

Видно, в понедельник, 22 апреля, начнутся новые люстрации и декоммунизации.

