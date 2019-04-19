Незалежная сама выбрала этот путь нефтяного коллапса

На Украине всерьез испугались проблем из-за запрета нефти и нефтепродуктов из России. Однако, по мнению сенатора Алексея Пушкова, Киеву кроме себя некого винить в сложившейся ситуации. Политик отправил украинцев, которые грозились разорвать контакты с россиянами, к западным партнерам за ресурсами.

"Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева",

– написал Пушков на своей странице в Twitter.

Сенатор отметил, что Украина легкомысленно надеялась на то, что все провокации и рестрикции сойдут Киеву с рук и Москва никак не ответит. Ведь у России, как отмечает "Свободная Пресса", есть немало способов надавить на Незалежную с помощью санкций.

"Теперь Украине волею ее властей предстоит вкусить плоды линии Порошенко. И резерв санкций со стороны России не исчерпан", – добавил Пушков.

Россия прекратила поставку нефти и других продуктов на Украину. Постановление, которое подписал Дмитрий Медведев, запрещает ввозить некоторые товары из Незалежной в Россию. Это, как напоминает агентство НСН, стало ответом на расширение украинского списка, запрещающий импортировать из соседней страны определенные товары.