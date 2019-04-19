Выборов не будет: на Украине введут военное положение

Перед дебатами Порошенко и Зеленского всплыли данные о покушении на лидера Незалежной

Тревожные новости появились в Сети

Во время встречи двух претендентов на кресло президента Незалежной Петра Порошенко попытаются убить.

Правда, покушение, которое может произойти уже сегодня вечером, будет спектаклем. Однако инсценировка эта обернется трагическими для Украины последствиями. Информация о готовящейся провокации появилась в телеграм-канале "Разведчик". Со ссылкой на анонимный источник автор канала пишет, что вслед за покушением будет военная провокация. Дальше – хуже. На Украине введут военное положение.

Спектакль разыграют для того, чтобы сорвать президентские выборы, второй тур которых запланирован на 21 апреля. Отметим, что ранее петиция о переносе выборов появилась на сайте главы Незалежной.

Если события действительно будут развиваться по этому сценарию, власть в стране захватят Порошенко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, говорится в сообщении.

Напомним, сейчас вся страна ждет дебатов шоумена Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые встретятся на стадионе "Олимпийский" в 19-00. Информация о возможных провокациях и даже кровавой бойне в этот день появлялась и ранее.