Цирк уехал, клоуны остались. Украинцы оказались перед катастрофическим выбором

С утра пятницы народ Незалежной прожил в ожидании невероятного и невиданного ранее зрелища – дебаты двух кандидатов на президентское кресло на спортивной арене. До самого начала мероприятия из штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского в СМИ приходили противоречивые сведения о том, как должен проходить политический баттл. Кажется, к нему уже все готово. Безопасность обеспечивают 477 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 97 единиц техники, а в аэропорту "Киев" будет дежурить самолет АН-26 и медицинский вертолет "Еврокоптер" ЕС-145.





19:10. Под массовое "фу" прям заорал пан Порошенко, который речь оппонента слушал с ухмылкой на лице.



19:09. "Я результат ваших обещаний и ошибок, Петр Алексеевич!", - подчеркнул Зеленский.



19:03. Зеленский ущипнул другого не состоявшегося конкурента, заявив, что он ощущает себя Вакарчуком. Дальше уколол гаранта: "Могли ли мы представить, что его жить по новому станет для украинцев выживать". Также он бросил ему упрек по поводу войны. Ровно минуту понадобилось, чтобы в дебатах возникло священное имя "Путин". Зеленский заметил, что на публике Порошенко выступает против главы РФ, а затем в кулуарах ведет разговоры с Медведчуком, который, как мы знаем, кум Путина.



19:00. Порошенко идет к сцене Зеленского. Комик задается вопросом: "И требовалось строить вторую сцену?!" 1:1. Ан нет. Комик сказал: "Давайте поаплодируем тем, кого привезли на автобусах". 2:0



18:56. Начинается жеребьевка. "Олимпийский" дружно орет "ПОРОШЕНКО", "Зеленский" звучит вяловато. Выпали "лавры" на монетке – начинает кандидат Зе. Ну, а пока "Ще не вмерла"...



18:53. Модераторы вышли. Стадион совсем не заполнен. Туча народа сидит на стороне гаранта. Как говорят украинские журналисты, сцена хозяина "Рошена" находится ровно там, где на стадионе аварийный выход.



18:51. Пан президент уже вышел на сцену, с противоположной трибуны еще поют. Пан Порошенко привел с собой часть семьи, кроме супруги еще присутствуют дети. Оппоненты вытащили, наконец, трибуну для Зе.



18:48. Прибыл Порошенко с супругой. Оппозиционная часть стадиона кричит "ганьба". Это слово, судя по всему станет самым популярным сегодня. "Ганьба" справа, "ганьба" – слева.



18:45. "Я думала, на сиденьях будет скучно, а тут так бодренько кричат "Ганьба" артисту с зе-сцены ))))", – написала пользователь Енот‏ в Twitter. Как стало известно, на русском языке пела группа "Мачете".

18:34. Новости просто сыпятся на головы публики – оказывается, сотрудники Нацполиции разобрали одну из сцен, которая была смонтирована штабом Порошенко. Отмечается, что она была дополнительной к основной сцене президента и установлена ближе к центру арен, пишет "Укринформ". Якобы гарант планировал, чтобы оба кандидата вышли на нее и провели дискуссию, а не шоу. Этот отросток и был демонтирован.

18:29. По данным "112", пан Зеленский уже прибыл в "Олимпийский". По данным "Страны", комик приехал большим кортежем из пяти автомобилей.



18:25. Тема завоза избирателей-зрителей страшно волнует публику интернета. В телеграм-канале "Inside Donetsk" представлена фотография происходящего сейчас на стадионе. "Слева сцена (и группа поддержки) Порошенко, справа – Зеленского. Не удивляйтесь, там под Олимпийским десятки автобусов, на которых Петро привез бюджетников со всех уголков Неньки", – вещает канал.





18:11. Неожиданное признание сделали в МВД Украины. Там указали на то, что сложная транспортная ситуация сложилась в городе из-за того, что "людей привозят со всей страны". "Полицейские работают над ее решением. Просим водителей относиться с пониманием", – цитирует "112" первого замминистра внутренних дел Сергея Ярового. Какой именно штаб свозит украинцев, не уточняется.



18:00. Пока народ втягивается в "Олимпийский", уже зашедших развлекают музыканты. Все танцуют и поют. Представляем прямую трансляцию



17:59. О покушении информация появляется все чаще. Подозрительных людей заметили на крыше одного из зданий рядом со стадионом. Впрочем, возможно, это сотрудники спецслужб.



17:57. Но не все выступают против пана Порошенко. Есть и у него активные, будем думать, не купленные сторонники. В пятницу на улицы Киева в поддержку нынешнего главнокомандующего вышли националисты. Они промаршировали по улице Владимирская в сторону "Олимпийского", сообщает телеканал "360". Девиз радикалов: "Выбираем не президента, выбираем будущее". Нацики выкрикивают лозунги в поддержку "шоколадного короля", несут флаги своих организаций и большой прапор Незалежной.

17:50. Горит твитами страница самого Петра Алексеевича, который забросал ленту разными призывами и очередными страшилками. Пользователи тоже не отстают и твердыми словами оставляют свои следы (орфография и пунктуация оригиналов:

"Кому он президент? Не смешите, люди. Всё! Барыга отжил свой срок. Мог бы гад и красиво уйти. Так нет, все продолжает биться в конвульсиях на пару с порохоботами .Идиоты и так от них смешно", "Чтобы жизнь не казалась медом Господь придумал косточки в арбузе, клопов в малине, волосатые ноги и демократию", "Отгоните уже кто-нибудь Петро от твиттора", "Заберіть в нього мікрофон", "каждые выборы одни и те же лозунги. Хватит на руководил уже..".



17:45. Сегодня же Шарий разместил в своем Twitter фотографию с короткой подписью : "Петина поддержка подъехала", на которой видны десятки автобусов с возможными якобы сторонниками гаранта. Такие же снимки размещают и в других соцсетях. Например, Telegram-канал "Зрада чи Перемога" опубликовал ряд фотографий с автобусами, подписав их: "А тем временем, в Киев свозят массовку за Порошенко. Чай, не Динамо Киев, добровольцев немного".

17:40. О вероятности взрыва на спортивной арене также заявил видеоблогер Анатолий Шарий. По его словам, в окружении гаранта рассматривают возможность создания провокации, чтобы оставить Петра Алексеевича у власти. Якобы вину за происшествие возложат на... Савченко, что станет основанием для введения военного положения и продления полномочий действующего президента. И он воззвал к Авакову обеспечить безопасность мероприятия.

17:35. За последнее время на просторах Сети и в украинских СМИ также бурно обсуждается тема безопасности в "Олимпийском". Накануне об этом говорила главная возмутительница спокойствия депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую подозревают в организации якобы терактов в правительственном квартале столицы. Конечно, кому же, как не ей задавать такие вопросы. Так вот, по ее мнению, идея команды пана Порошенко установить две отдельные сцены для выступлений вызывает подозрения, поскольку одна из них "становится мишенью". Она считает, что глава государства намерен сделать все, чтобы не отдать власть оппоненту. Экс-наводчица в эфире телеканала "112" призвала "быть бдительными и осознавать это".

А известный журналист Дмитрий Гордон вчера вообще попросил главу МВД Арсена Авакова, дабы предотвратить теракт на корню, отменить дебаты своим личным распоряжением.

17:30. "Олимпийский" уже готов к дебатам. Об этом уведомил общественность министр молодежи и спорта Игорь Жданов, разместив соответствующие фото и видео в Сети. Музычка прилагается.

17:25. Команда Зе в соцсети предупредила обладателей забронированных билетов о правилах прохода на стадион. Среди прочего нельзя даже брать фотоаппарат и воду.



17:20. Между тем жизнь простых киевлян и гостей украинской столицы накануне выходных обрекли на разные тяготы. Так власти города вынуждены были закрыть сразу три станции метро - "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Льва Толстого". По данным УНИАН весь центр Киева встал в пробках.



17:12. Итак, телевизионный эфир начнется в 18:50, трансляция с киевского стадиона "Олимпийский" – в 19:00. Об этом сообщил в своем Facebook журналист "Суспильного" Павел Казарин.

"Все происходящее там – инициатива штабов. Они выбирают себе подрядчиков и модераторов. Нет, я не знаю, кто будет рефери на том ринге. Стадион длится час", – написал он.

По информации "Украинской правды", вести мероприятие будут соучредитель и глава правления "Громадского радио" Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и представительница телеканале ICTV Елена Фроляк от штаба Зеленского.





"Дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента. От Порошенко и Зеленского будет по 3 артиста, которые выступят по очереди, пока на стадион будут заходить люди", – отмечают в издании.

При этом оппоненты продолжают жаловаться друг на друга и предъявлять претензии за несколько часов до старта дебатов. У действующего президента изданию сказали, что "зеленые идут по беспределу", а в стане комика обвиняют штаб хозяина "Рошена" в регулярном выдвижении очередных условий: "Они постоянно что-то меняют, каждый час новое условие".