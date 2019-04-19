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Порошенко явился на дебаты с Зеленским на дрожащих ногах

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗеленского поймали на интиме после дебатов
На "ринг" действующий слуга народа взошел неуверенной походкой и чуть не упал

Долгожданный словесный спарринг между шоуменом Владимиром Зеленским и его оппонентом конфетным магнатом Петром Порошенко в самом разгаре. Во время "баттла" уже зафиксировано немало неловких моментов.

К слову, мероприятие началось с конфуза, вернее, он предварил его. На пороге стадиона Петр Алексеевич споткнулся, однако не ударил в грязь лицом. Устоял на своих двоих, отмечают украинские Vesti. Но спустя время все же упал на колени, повторив за соперником. По информации Telegram-канала Mash, этим жестом начинающий политик почтил память погибших на Донбассе. Следом преклонил, правда, только одно колено и Порошенко.  

Напомним, первым на сцене "Олимпийского" начал вещать лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. Он, в частности, поинтересовался у действующего президента о несметных богатствах: мол, почему пан Порошенко является самым зажиточным главой государства в истории, передает LIFE SHOT.

Задал кандидат из мира театра и кино и другой неудобный вопрос. Он спросил, зачем конфетный король устроил диверсию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, тем самым практически собственноручно отправив под арест 24 украинских моряка.

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Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Оксана ПОДТУРКИНА
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