Зеленского поймали на интиме после дебатов

Свой триумф "слуга народа" отметил горячим поцелуем

Ровно час действующий президент Украины Петр Порошенко и еще "желторотый" политик Владимир Зеленский жгли сердца людей глаголом. Надо признать, что пламенные речи последнего были более убедительными. Тогда как его оппонент растекался мысль по древу. Может, принял на грудь для смелости, предположили пользователи в Сети.

"А когда он накатить успел-то? Чего у Петра нос такой красный?",

– иронизирует автор Telegram-канала Makarenko.Live. По всей видимости, в конце словесного боя шоумен осознал свое превосходство над противником. В финале, пока Порошенко "хватался за сердце", исполняя гимн, кандидат из творческой среды показал избирателям средний и указательный пальцы. Это был жест Victory, означающий победу или мир. Свой триумф Зеленский также обозначил жарким поцелуем, которым наградил преданную супругу Елену.

Кстати, жена актера во всеоружии встретила намерение мужа быть президентом. Она подражает нынешней первой леди Украины, досконально изучив стиль Марины Порошенко.