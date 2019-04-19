Стало известно о теракте на дебатах с Порошенко

На действующего президента Украины ведется охота

Телевизионная студия, где заявлен "спектакль одного актера", находится террорист. С таким заявлением выступила модератор дебатов с участием Петра Порошенко, на которые не явился его оппонент из мира театра и кино Владимир Зеленский, ведущая "Общественного телевидения" Мирослава Барчук.

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт",

– объяснила она зрителям и начала готовить их к эвакуации, передает ТАСС. Однако паника была преждевременной. После слов журналистки как ни в чем не бывало в студии появился пока еще действующий слуга народа. Анонимный звонок поступил по номеру 102, некто предупреждал о покушении на президента, отчиталась перед Порошенко Барчук.

"Я принимаю решение остаться", – отрезал высокопоставленный гость. И тут же завел знакомую пластинку.



"У нас есть враг – Путин",

– в который раз напомнил Порошенко, передает Post Enot. Его задели слова Зеленского о "повстанцах ДНР и ЛНР". По мнению лидера Незалежной, в Донбассе воюет "регулярная российская армия".

Из РФ поступило предупреждение о теракте, предположили в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Мы не исключаем, что он [звонок] поступил с территории РФ",

– цитирует спикера ведомства Елену Гитлянскую "Интерфакс-Украина".

По ее словам, аналогичными сообщениями, правда, о минировании "Олимпийского", где часом раньше прошли дебаты Порошенко и Зеленского, Киев сегодня засыпали. Звонили из России, заверила представитель СБУ, при этом не предоставив никаких доказательств.

Ее слова подтвердили в полиции. Однако информацией о псевдоЧП в телестудии стражи правопорядка не располагают.

