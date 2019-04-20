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Порошенко пожаловался Помпео на слова Зеленского во время дебатов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Встреча с соперником больно ударила по самолюбию действующего пока президента Незалежной

После эпичного шоу на стадионе "Олимпийский", где пан Петро так возмущался, что охрип, политик созвонился с госсекретарем США Майком Помпео и отчитался.

Украинский лидер пожаловался на слова шоумена Владимира Зеленского. Напомним, во время дебатов артист успел задать Порошенко немало неудобных вопросов: о внушительном состоянии главы государства и нищете украинцев, о провокации военных кораблей Незалежной в Керченском проливе и т.д. Однако больше всего пана Петро задело высказывание Зеленского о конфликте на Донбассе. Шоумен пообещал сделать все, что в его силах, чтобы урегулировать ситуацию. При этом он применил термин "повстанцы ДНР и ЛНР" по отношению к "российским оккупационным войскам", как их называет Порошенко.

Ранее во время дебатов на Общественном телевидении, куда президент приехал в гордом одиночестве, он заявил: "Определение о том, что есть "повстанцы ЛДНР" означает, что у нас нет России, украинцы бьются сами с собой, что ЛДНР имеет определенный легитимный статус. И что в Украине есть гражданская война".

Выслушав пламенную речь собеседника, Помпео заверил, что Штаты и дальше будут поддерживать киевские власти и помогут восстановить суверенитет страны и ее территориальную целостность. Подробности разговора сообщаются на сайте украинского президента. Об отдельных моментах беседы Порошенко сообщил и в своем Twitter.

"Во время разговора с Госсекретарем США @ SecPompeo выразил неприятие блокировании российской стороной объявления Пасхального перемирие на Донбассе. А также осудил применение моим оппонентом термина "повстанцы ДНР / ЛНР" в отношении российских оккупационных войск в Донбассе",

– написал он.

Нелепые высказывания лидера Незалежной тут же нашли отклик в Сети. Пользователи потешаются над последними потугами Порошенко разобраться с соперником и сохранить лицо (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"ничего не может кроме как клянчить и жаловаться . хорош гусь", "Обиженный мальчик побежал к папочке жаловаться на дерзкого забияку!" "И это глава т. н. "незалежного государства"?????? Уписаться со смеху..." "Петя пора тебе идти в отпуск. Без тебя разберемся, что почем. Разрушил страну и разворовал со своей командой. Иди! Завтра выборы и если фальсифицировать не будут, то ты не пройдешь", "Главный окупант ЭТО ТЫ СВОЛОЧЬ и твоя команда. Гореть тебе в АДУ..." "Поскулил последний раз ? Больше там никто , кроме поварят и садовников тебя не выслушает, не звони",

– пишут комментаторы.

Дебаты Порошенко и Зеленского прошли накануне на стадионе "Олимпийский". Действующий пока президент Украины в ходе встречи становился все более агрессивным и под конец чуть не сорвал голос.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
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