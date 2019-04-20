Действующий президент Украины не смог справиться с нервами во время исторического события и проиграл

Пользователи Сети, а также журналисты, политики и другие публичные личности активно обсуждают прошедшие 19 апреля в Киеве дебаты между двумя кандидатами в президенты Незалежной – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Многие эксперты сходятся во мнении, что опытный политик проиграл схватку с шоуменом.

На это обращают внимание специалисты в области психологии. Например, ректор института психологии управления кандидат психологических наук Дмитрий Расохин считает, что Зеленский держался более уверено, чем Порошенко. Ведь шоумену, как актеру, удалось держать связь с аудиторией. Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Онищенко согласен с коллегой, он полагает, что Зеленский не переступал с ноги на ногу, не опирался на трибуну, а его голос был уверенным.

Порошенко при этом, как рассказал эксперт агентству РИА Новости, выдал крик, он нервничал, когда заканчивалось его время выступать.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и вовсе заявил, что действующий глава Украины выглядел жалко по сравнению с Зеленским.

"Я не хочу сказать, что Зеленский выиграл дебаты, я думаю, что Порошенко проиграл, он сам себя разгромил. Но Порошенко проиграл не только сегодня, где он выглядел жалко... он настаивает на том, что люди Зеленского не знают, зато они очень хорошо знают Петра Порошенко и когда он себя сравнивает с Черчиллем – Черчилль, наверное, в гробу переворачивается", – цитирует Саакашвили, который выступал на "Макси-ТВ", "Украина.ру".

Подозреваемая в подготовке терактов председатель одноименной партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко написала на своей странице в Facebook, что "Зеленский поставил Порошенко на колени".

Украинцы, в том числе журналисты, депутаты и юристы, также склонны к этой точке зрения, передает РИА Новости.

Депутат Рады Антон Геращенко подчеркнул, что Порошенко "проиграл все". Украинский юрист Андрей Портнов отметил, что "получить сокрушительное поражение" может и человек, который ведет себя нагло и думает, что он "сильно крут".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порадовалась на своей странице в Facebook, что крымчане "вырвались из этого шапито". А российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что дебаты оказались где-то "между тотальной демагогией и откровенным фарсом". По его мнению, они несильно переломят ход предвыборной кампании.

"Порошенко был напористее, но не был убедителен. Похоже на его лебединую песнь – столь же фальшивую, как все его президентство",– заключил Пушков.