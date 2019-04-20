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Хромая утка: Порошенко сильно сдал

Петр Порошенко. Фото: OLEG PETRASYUK EPA
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Борьба за власть нелегко дается политику.

На прошедших накануне дебатах действующего пока главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского многие обратили внимание на странное поведение гаранта. Кроме того, зрители отметили, что пан Петро неважно выглядит в последнее время.

Нервы, судя по всему, окончательно сдали. Еще на входе на стадион "Олимпийских" Порошенко едва удержался на ногах. В Сети тут же ехидно отметили, что политик, видимо, принял на грудь для храбрости. Подозрения подкрепил его изрядно покрасневший нос.

Петр Порошенко. Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA

"когда он накатить успел-то? Чего у Петра нос такой красный?"

пишет автор телеграм-канала Makarenko.Live.

Странно вел себя Порошенко и после – неудобные вопросы от Зеленского изрядно разозлили украинского лидера – временами он просто кричал. Казалось, он вот-вот набросится на оппонента с кулаками. Момент, который должен был растрогать электрорат – стояние на коленях на сцене – политик тоже умудрился превратить в цирк. Зеленский повернулся к публике лицом, Порошенко – задом. Фото с нелепой позой разлетелось по Сети.

После дебатов пользователи заподозрили, что состояние здоровья Порошенко резко ухудшилось. Гарант то хватался за сердце, то жадно пил воду. Зеленский, напротив, был свеж и полон сил.

Стресс выдавало и помятое лицо с мешками под глазами. Ранее стало известно, что медики рекомендовали президенту соблюдать строгую диету из-за проблем со здоровьем. Однако на фоне напряженных последних месяцев Порошенко, видимо, махнул на себя рукой. Так, недавно пана Петро засекли в ресторане, где он пил все подряд после несостоявшейся встречи с Зеленским.

На нервы политику, возможно, действуют и периодически всплывающие данные о готовящемся покушении. Накануне, перед тем, как он вошел в телестудию, ведущая сообщила о возможном теракте и попыталась вывести оттуда людей.

Владимир Зеленский. Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Вчерашние дебаты, которые публика уже назвала последними конвульсиями Порошенко, видимо, окончательно добили его. Судя по реакции избирателей на фееричное шоу, шансов на победу у него очень немного.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
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