В противном случае "всем будет очень плохо"

С неожиданным заявлением после эпичных дебатов украинского лидера Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского выступил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Комментируя развернувшуюся на стадионе "Олимпийский" битву, он отметил, что пан Петро весьма жалко выглядел.

"Не хочу сказать, что Зеленский выиграл дебаты. Думаю, что Порошенко проиграл, он сам себя разгромил. Но Порошенко проиграл не только сегодня, где он выглядел жалко", – сказал Саакашвили в эфире телеканала "Наш".

Политик предрек стране хаос после второго тура выборов, который состоится в воскресенье, 21 апреля. Команда Порошенко может устроить провокации, уверен он. При этом Саакашвили заявил о готовности приехать в Незалежную, которую он считает "своим домом", и помочь ей "встать на ноги".

Пламенную речь бывший президент Грузии завершил неожиданно.

"Украина или будет сверхдержавой в Европе, или всем будет очень плохо",

– подытожил он, добавив, что страна нуждается в кардинальных переменах.