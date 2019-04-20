Выборы на Украине под вопросом: Порошенко раскрыл карты

Действующий президент Незалежной нашел способ убрать соперника

Юрист Петра Порошенко Андрей Хилько подал иск о снятии с выборов главы Украины кандидата на этот пост Владимира Зеленского. Апелляционный суд в Киеве рассмотрит это заявление 20 апреля, что может привести к аннулированию регистрации шоумена.

"Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя. Исковое требование аннулирование регистрации кандидатом, дело № 855/124/19",

– заявил Хилько на своей странице в Facebook.

Он призвал не распекать Зеленского, отметив, что правосудие на Украине работает, а "реформы дают свои плоды". Как передает Telegram-канал "Выборный", если Зеленского снимут с голосования, его сторонники "бессрочно" выйдут на Майдан, о чем сообщают в соцсетях.

Второй тур выборов на Украине должен пройти 21 апреля. За пост главы государства поборются Владимир Зеленский, который лидирует в рейтингах, и Петр Порошенко. Дебаты кандидатов со скандалом прошли в Киеве 19 апреля.