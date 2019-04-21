Нибиру
- Москва на очереди: Нибиру атакует старинный русский город
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
После скандала с супругой кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Еленой невестка "шоколадного короля" вставила свои пять копеек.
Она прокомментировала ситуацию. Напомним, накануне стало известно, что жена Зе попала в базу данных сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
В своем Facebook жена сына пана Петро написала, что ей понятны чувства Зеленской. Однако слова поддержки прозвучали крайне язвительно.
"Мне очень хорошо понятны Ваши чувства и эмоции.Такие же, какие я чувствовала, когда выливались тонны откровенной лжи и необъективного злого юмора в том числе с экранов 1+1 и со сцены "95 квартала" в адрес моей семьи",
– написала Юлия Порошенко. Она выразила надежду, что Елена не имеет отношения к сообщениям относительно семьи гаранта.
"К сожалению, в отличие от Вас, за все пять лет мне не довелось услышать хоть раз извинения и "публичные опровержения" ни от Плюсов , ни от Квартала", – добавила она.
Между тем появилась информация, что имя жены Зеленского исчезло со скандального сайта "Миротворец". Утром 21 апреля данных уже не было, отмечает РИА Новости.
Батька подчеркнул, что не стоит искать в его словах угрозу России
Белоруссия всерьез взялась за советский трубопровод "Дружба"