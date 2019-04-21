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Невестка Порошенко съязвила в адрес жены Зеленского

Владимир Зеленский с супругой Еленой. Фото: Vadim Ghirda/ТАСС
продолжениеВо время выборов в Незалежной случилось ЧП
Под видом поддержки прозвучало довольно ядовитое замечание

После скандала с супругой кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Еленой невестка "шоколадного короля" вставила свои пять копеек.

Она прокомментировала ситуацию. Напомним, накануне стало известно, что жена Зе попала в базу данных сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".

В своем Facebook жена сына пана Петро написала, что ей понятны чувства Зеленской. Однако слова поддержки прозвучали крайне язвительно.

"Мне очень хорошо понятны Ваши чувства и эмоции.Такие же, какие я чувствовала, когда выливались тонны откровенной лжи и необъективного злого юмора в том числе с экранов 1+1 и со сцены "95 квартала" в адрес моей семьи",

написала Юлия Порошенко. Она выразила надежду, что Елена не имеет отношения к сообщениям относительно семьи гаранта.

"К сожалению, в отличие от Вас, за все пять лет мне не довелось услышать хоть раз извинения и "публичные опровержения" ни от Плюсов , ни от Квартала", – добавила она.

Между тем появилась информация, что имя жены Зеленского исчезло со скандального сайта "Миротворец". Утром 21 апреля данных уже не было, отмечает РИА Новости.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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