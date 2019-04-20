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Жена Зеленского попала в список "Миротворца"

Владимир и Елена Зеленские. Фото: www.globallookpress.com
Супругу кандидата на пост главы государства назвали "информатором незаконных вооруженных формирований"

Елена Зеленская попала в скандал незадолго до выборов президента Незалежной – украинцы припомнили ей старые грехи. Журналисты выяснили, что 20 апреля, скандальный проект "Миротворец" внес в свой черный список супругу Зеленского за пост в Facebook, который она якобы выложила 5 лет назад. В нем жена актера опубликовала сообщение с коммерческим предложением, по которому 15 тыс рублей предлагалось тому, кто поделится видео с перемещениями украинских войск в направлении населенных пунктов Луганской и Донецкой областей в апреле 2014-го.

Этот пост якобы Елена удалила буквально несколько часов назад, передает издание "Буква", но сообщество "Информационные войска Украины", по информации "Московского комсомольца", успело распространить его скриншот по соцсетям.

Как отмечают журналисты издания, вероятно, Зеленская, если и распространяла это сообщение, чтобы доказать "вмешательство России во внутренние дела Украины". Ведь супруга шоумена не раз выступала против воссоединения Крыма с Россией.

Сайт Strana.ua подчеркивает, нет никаких доказательств того, что этот скриншот настоящий. Скорее всего, это просто фейк, представить ситуацию, в которой Зеленская бы интересовалась передвижениями украинских войск, достаточно трудно. Возможно, супруга кандидата в президенты Украины не знала, как пользоваться этой соцсетью и случайно опубликовала у себя на странице репост этого коммерческого предложения. 

Полина ИВАНОВА
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