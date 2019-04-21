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Во время выборов в Незалежной случилось ЧП

Фото: Архип Верещагин/ТАСС
продолжениеОстается только молиться: Порошенко опозорился в самый важный день
Во время голосования умер избиратель

Украинец скончался на избирательном участке в №610496. ЧП произошло в Тернопольской области, передает телеграм-канал Post Enot.

Мужчине было 75 лет, отмечается в сообщении МВД Украины. Причины случившегося пока неизвестны.

Сегодня на Украине проходит второй тур выборов президента. Зеленский с супругой уже проголосовали, Порошенко с женой решил предварительно помолиться и посетил храм.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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