Остается только молиться: Порошенко опозорился в самый важный день

"Шоколадный король" вломился в храм с охраной

В то время как соперник Владимир Зеленский с супругой уже проголосовали, пан Петро с женой отправился замаливать грехи.

Порошенко пришел на литургию по случаюпраздника Входа Господня в Иерусалим. Посещение храма, как и предвыборную гонку, он умудрился превратить в цирк. На странице в Facebook политика идет прямая трансляция службы. Количество дизлайков зашкаливает. Пользователи возмущены, что Порошенко заявился в святое место с охраной.

"Зачем охрана? ОТ простых людей защищает.А как же "мы с народом".?" "Как пережить этот день?люди давайте молится вместе" "В церковь с охраной? Позор!" – пишут комментаторы. Негативных отзывов очень много.

Сегодня на Украине проходит второй тур выборов президента.