Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Остается только молиться: Порошенко опозорился в самый важный день

Петр Порошенко. Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA
продолжениеЦирк уезжает: Порошенко собирает чемоданы
"Шоколадный король" вломился в храм с охраной

В то время как соперник Владимир Зеленский с супругой уже проголосовали, пан Петро с женой отправился замаливать грехи.

Порошенко пришел на литургию по случаюпраздника Входа Господня в Иерусалим. Посещение храма, как и предвыборную гонку, он умудрился превратить в цирк. На странице в Facebook политика идет прямая трансляция службы. Количество дизлайков зашкаливает. Пользователи возмущены, что Порошенко заявился в святое место с охраной.

"Зачем охрана? ОТ простых людей защищает.А как же "мы с народом".?" "Как пережить этот день?люди давайте молится вместе" "В церковь с охраной? Позор!" – пишут комментаторы. Негативных отзывов очень много.

Сегодня на Украине проходит второй тур выборов президента.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Будем в окопах вместе": Лукашенко оправдался за "антироссийские" высказывания

Батька подчеркнул, что не стоит искать в его словах угрозу России

Плохая нефть: Минск принюхался к российской трубе

Белоруссия всерьез взялась за советский трубопровод "Дружба"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей