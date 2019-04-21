Цирк уезжает: Порошенко собирает чемоданы

В день выборов в Сети появляются издевательские видео с "шоколадным королем"

Поражение может обернуться для пана Петро не только крахом политической карьеры. Победа Владимира Зеленского, вполне возможно, грозит Порошенко скамьей подсудимых.

Политик, вероятно, давно подготовил пути отступления и в случае, если Зе станет новым президентом Украины, попытается под шумок улизнуть из Незалежной. Порошенко явно не хочется отвечать перед народом за свои грехи. Чего только стоит скандал с хищениями в оборонке.

Украинцы требуют перекрыть "шоколадному королю" пути отступления. Так, недавно в Окружной административный суд Киева поступил иск о запрете его выезда за границу в случае поражения на выборах. Подал его ведущий телеканала "1+1" Александр Дубинский.

Тем временем любимчик пана Петро Анатолий Шарий опубликовал издевательское видео с ним в своем Twitter. Кадры с приплясывающим политиком сопровождает песня Елки "Прованс".

Пользователи оценили юмор и оставили ехидные комментарии (орфография и пунктуация сохранены).

"Крайне удачно сел..." в этом что-то есть", "Це остаточне прощавай, Петре Олексійовичу!" "Цирк уезжает, КВН остаётся)))" – пишут они.

Сегодня проходит второй тур выборов президента Украины. Порошенко уже успел оскандалиться перед голосованием.