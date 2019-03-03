Разъяренные люди предлагают и более жестокие меры наказания президента Незалежной

В Сети вторые сутки не утихают разговоры о том, какую ответственность Петр Порошенко должен понести из-за того, что приближенных к нему чиновников обвинили в хищениях в оборонной сфере. Многие украинцы требуют даже казнить действующего главу Незалежной.

Как передает издание "Страна.ua", 2 марта украинские националисты разместили в центре Киева огромный баннер с призывом посадить Порошенко в тюрьму. Многие люди поддержали эту идею в соцсетях.

"Его надо судить за геноцид украинского народа! Мера пресечения одна – расстрел!", "Кино кончилось, господа. Вот и Пети *** (конец)", "Лучше повесить", "Почему не в концлагерь?!", "Не в тюрьму, а на кол", - подчеркивают пользователи Twitter.