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Украинцы требуют отправить Порошенко в тюрьму

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Разъяренные люди предлагают и более жестокие меры наказания президента Незалежной

В Сети вторые сутки не утихают разговоры о том, какую ответственность Петр Порошенко должен понести из-за того, что приближенных к нему чиновников обвинили в хищениях в оборонной сфере. Многие украинцы требуют даже казнить действующего главу Незалежной.

Как передает издание "Страна.ua", 2 марта украинские националисты разместили в центре Киева огромный баннер с призывом посадить Порошенко в тюрьму. Многие люди поддержали эту идею в соцсетях.

"Его надо судить за геноцид украинского народа! Мера пресечения одна – расстрел!", "Кино кончилось, господа. Вот и Пети *** (конец)", "Лучше повесить", "Почему не в концлагерь?!", "Не в тюрьму, а на кол", - подчеркивают пользователи Twitter. 

Полина ИВАНОВА
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