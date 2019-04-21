Зеленского пытались снять, Порошенко заговорил о победе в день тишины, а в Сети всплыло странное видео с дебатов на "Олимпийском"

21 апреля жители Незалежной выбирают главу государства на следующие пять лет. Судя по данным соцопросов, разрыв между шоуменом Владимиром Зеленским и "шоколадным королем" Петром Порошенко огромен. За первого кандидата готовы проголосовать более 70 процентов украинцев, за второго – около 25 процентов. Обстановка напряженная – ситуация накалилась еще накануне, когда Зеленского едва не сняли с выборов, что можно было бы приравнять к госперевороту. Однако политического коллапса удалось избежать. Западные журналисты уже окрестили выборы президента "сумасшедшими".

Все подробности важнейшего в истории Украины дня – в трансляции "Утра".

9:55 А вот и первые нарушения на выборах. Об этом сообщили наблюдатели неправительственной организации "Гражданская сеть "Опора"". Одного из них не пустилина избирательный участок в Яготине Киевской области из-за якобы устаревшего удостоверения.

"члены комиссии отказались регистрировать его как официального наблюдателя, соответственно и запретили находиться на избирательном участке и присутствовать на утреннем заседании комиссии", – говорится на сайте организации. Вопрос решился только после звонка главе окружной избирательной комиссии. Она подтвердила, что существует постановление, разрешающее работать с удостоверениями старого образца.



9:44 В соцсетях тем временем запустили флешмоб с хештегом #остаточнепрощавай. Политика Порошенко "подыхает", написала в Twitter экс-министр юстиции Елена Лукаш. "Свиноферма должна быть ликвидирована", добавила она.

#остаточнепрощавай

У меня замечательное настроение)))



Ждала этого 5 лет.



Что будет дальше? Я не знаю.



Главное, что подыхает политика Порошенко.



Главное, что все увидели, чем заканчивается мародерство и разжигание ненависти. pic.twitter.com/2oYZYDb46i — Елена Лукаш (@Lukash_EL) 21 апреля 2019 г.

9:20 Президентские выборы проходят на 200 округах. В реестре избирателей – около 30,3 миллионов человек. При этом 325,6 тысяч избирателей ко второму туру сменили место голосования, отмечает 112 Украина.

С восьми утра работает оперативный штаб МВД и региональные штабы по всей стране. О ситуации на участках во время голосования правоохранители будут сообщать каждые два часа, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

9:03 Петр Порошенко в день тишины, выступая в Виннице, громко заявил о своей победе и призвал украинцев проголосовать на выборах. Пользуясь случаем, он присовокупил и любовное признание супруге. Речь гаранта транслировал телеканал "Прямой".

"Я очень благодарю Марину за 35 лет, что мы вместе, и очень благодарю за следующие пять лет – пять лет наших побед",

– цитирует его РИА Новости.



9:00 Тем временем пользователей Сети веселит видео с фееричных дебатов Порошенко и Зеленского, прошедших 19 апреля на "Олимпийском". В интернет попал момент, когда оба кандидата становятся на колени, но с другого ракурса. В объектив попала вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая последовала примеру обоих. На кадрах видно, что она с разбега буквально рухнула на колени.



8:50 Сторонники Зеленского накануне сильно перенервничали. Шоумена пытались снять с выборов. Наблюдатель за выборами президента от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько подал иск о нарушении Зеленским закона. Бесплатные билеты на дебаты, бронировать которые призвал артист на странице в Facebook, Хилько посчитал подкупом избирателей. Первоначально в Сети появилось информация, что он является юристом Петра Порошенко. Однако в штабе "шоколадного короля" от Хилько открестились.

Адвокат Порошенко подал иск в суд с требованием снять Зеленского с выборов.Такое решение накануне второго тура было бы равносильно госперевороту. Это означало бы срыв выборов и полную утрату легитимности киевской власти. Утопающий хватается за соломинку. Безумный сценарий. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 апреля 2019 г.

За несколько часов до начала второго тура иск рассмотрел суд в Киеве. В удовлетворении было отказано. В суде представитель Зе отметил, что этот иск был последней попыткой помешать ему участвовать в выборах, передает РИА Новости.

8:45 Избирательные участки открылись в восемь утра. Проголосовать граждане Украины смогут до восьми часов вечера. Российские наблюдатели не присутствуют на выборах. В Москве отметили, что легитимность выборов под вопросом, учитывая отказ Киева допустить россиян, а также провести выборы на территории Донбасса. В итоге проголосовать за будущего президента не смогут от семи до десяти миллионов граждан, отмечает РИА Новости.

