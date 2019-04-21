Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украине начался второй тур выборов президента. LIVE

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Zuma\TASS
Зеленского пытались снять, Порошенко заговорил о победе в день тишины, а в Сети всплыло странное видео с дебатов на "Олимпийском"

21 апреля жители Незалежной выбирают главу государства на следующие пять лет. Судя по данным соцопросов, разрыв между шоуменом Владимиром Зеленским и "шоколадным королем" Петром Порошенко огромен. За первого кандидата готовы проголосовать более 70 процентов украинцев, за второго – около 25 процентов. Обстановка напряженная – ситуация накалилась еще накануне, когда Зеленского едва не сняли с выборов, что можно было бы приравнять к госперевороту. Однако политического коллапса удалось избежать. Западные журналисты уже окрестили выборы президента "сумасшедшими".

Все подробности важнейшего в истории Украины дня – в трансляции "Утра".

9:55 А вот и первые нарушения на выборах. Об этом сообщили наблюдатели неправительственной организации "Гражданская сеть "Опора"". Одного из них не пустилина избирательный участок в Яготине Киевской области из-за якобы устаревшего удостоверения.

"члены комиссии отказались регистрировать его как официального наблюдателя, соответственно и запретили находиться на избирательном участке и присутствовать на утреннем заседании комиссии", – говорится на сайте организации. Вопрос решился только после звонка главе окружной избирательной комиссии. Она подтвердила, что существует постановление, разрешающее работать с удостоверениями старого образца.

9:44 В соцсетях тем временем запустили флешмоб с хештегом #остаточнепрощавай. Политика Порошенко "подыхает", написала в Twitter экс-министр юстиции Елена Лукаш. "Свиноферма должна быть ликвидирована", добавила она.

9:20 Президентские выборы проходят на 200 округах. В реестре избирателей – около 30,3 миллионов человек. При этом 325,6 тысяч избирателей ко второму туру сменили место голосования, отмечает 112 Украина.

С восьми утра работает оперативный штаб МВД и региональные штабы по всей стране. О ситуации на участках во время голосования правоохранители будут сообщать каждые два часа, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

9:03 Петр Порошенко в день тишины, выступая в Виннице, громко заявил о своей победе и призвал украинцев проголосовать на выборах. Пользуясь случаем, он присовокупил и любовное признание супруге. Речь гаранта транслировал телеканал "Прямой".

 "Я очень благодарю Марину за 35 лет, что мы вместе, и очень благодарю за следующие пять лет – пять лет наших побед",

цитирует его РИА Новости.

9:00 Тем временем пользователей Сети веселит видео с фееричных дебатов Порошенко и Зеленского, прошедших 19 апреля на "Олимпийском". В интернет попал момент, когда оба кандидата становятся на колени, но с другого ракурса. В объектив попала  вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая последовала примеру обоих. На кадрах видно, что она с разбега буквально рухнула на колени.

8:50 Сторонники Зеленского накануне сильно перенервничали. Шоумена пытались снять с выборов. Наблюдатель за выборами президента от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько подал иск о нарушении Зеленским закона. Бесплатные билеты на дебаты, бронировать которые призвал артист на странице в Facebook, Хилько посчитал подкупом избирателей. Первоначально в Сети появилось информация, что он является юристом Петра Порошенко. Однако в штабе "шоколадного короля" от Хилько открестились.

За несколько часов до начала второго тура иск рассмотрел суд в Киеве. В удовлетворении было отказано. В суде представитель Зе отметил, что этот иск был последней попыткой помешать ему участвовать в выборах, передает РИА Новости.

8:45 Избирательные участки открылись в восемь утра. Проголосовать граждане Украины смогут до восьми часов вечера. Российские наблюдатели не присутствуют на выборах. В Москве отметили, что легитимность выборов под вопросом, учитывая отказ Киева допустить россиян, а также провести выборы на территории Донбасса. В итоге проголосовать за будущего президента не смогут от семи до десяти миллионов граждан, отмечает РИА Новости.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Будем в окопах вместе": Лукашенко оправдался за "антироссийские" высказывания

Батька подчеркнул, что не стоит искать в его словах угрозу России

Плохая нефть: Минск принюхался к российской трубе

Белоруссия всерьез взялась за советский трубопровод "Дружба"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей