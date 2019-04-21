Тимошенко исчезла после насмешек над Порошенко

От лидера "Батькивщины" нет никаких вестей

Подозрительная тишина воцарилась в соцсетях экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. В украинских СМИ тоже практически нет новостей о том, чем занята лидер "Батькивщины", что странно – сегодня решается судьба Незалежной.

Пользователи Сети обратили внимание, что газовая принцесса исчезла после насмешек над Петром Порошенко. В последней публикации она рассказала, что ей лично звонил гарант и умолял проголосовать за него. Как выяснилось, она разговаривала с роботом. Аналогичные звонки поступили украинцам по всей стране. К тексту Тимошенко прикрепила фото, где она говорит по телефону с недовольным лицом. Прошло уже несколько дней, а от пани Юлии – никакой весточки.

Между тем результаты выборов существенно повлияют и на нее. Самым выгодным для Тимошенко сценарием будет победа Зеленского.

"Она знает, насколько сильны ее партийные организации. Она понимает, что от Петра Порошенко все сейчас начнут разбегаться. Она понимает, что его электорат перейдет к ней. И как минимум на пост спикера парламента или премьер-министра может рассчитывать",

– заявил ранее политтехнолог Алексей Ситников на пресс-конференции в Москве. Об этом пишет Украина.ру.

Сегодня на Украине проходит второй тур выборов президента. До конца голосования – еще несколько часов, однако в Сети появились предварительные данные, согласно которым отрыв Зеленского от Порошенко колоссален. Победить "шоколадному королю" поможет только чудо.