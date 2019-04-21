Ульяна Супрун призвала соотечественников голосовать строчкой из нацистского гимна

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова жестко высказалась о публикации, которую в день президентских выборов сделала министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем Twitter.

"Доктор Смерть", как ее окрестили, выложила фото с избирательного участка и написала "Украина превыше всего". Фраза явно напоминает гимн Третьего рейха, где есть слова "Германия превыше всего".

На публикацию обратила внимание спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Министр здравоохранения Украины факт своего голосования сопроводила хэштегом "Украина превыше всего". То ли необразованная то ли адепт национализма как способа управления современной Украиной. Такой "хэштег" в 30-е уже имел распространение в Германии и привёл к удалению миллионов пользователей планеты Земля", – отметила она в своем Facebook.

Сегодня на Украине выбирают президента. По предварительным данным, которые уже появляются в Сети, Владимир Зеленский лидирует с огромным отрывом.