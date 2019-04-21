На Украине раскрыли имя нового президента

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В штабе Зеленского прокомментировали сегодняшнее нарушение шоуменом закона.
Напомним, ранее на избирательном участке Зе показал журналистам свой бюллетень, где было видно, что проголосовал он за себя. После этого в штаб кандидата приехали полицейские, которые публично вручили ему протокол об административном нарушении. Неудобный момент попал на фото.
Представитель штабаДмитрий Разумков опубликовал кадры в своем Facebook и, не дожидаясь окончания выборов и официального оглашения результатов, назвал Зеленского новым президентом Украины.
"Новый президент – новые правила. Все должны жить по закону!", – написал он.
Сегодня на Украине выбирают главу государства. Зеленский, по предварительным данным, лидирует с огромным отрывом от Порошенко.
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