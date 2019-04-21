Нибиру
- Москва на очереди: Нибиру атакует старинный русский город
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Любые результаты проходящих сегодня президентских выборов будут приняты. Об этом заявил глава "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов.
"…наша команда признает любые результаты… Мы полностью обеспечиваем демократичность выборов и примем любой вывод и любой выбор украинского народа",
– сказал он на брифинге (цитируется по РИА Новости).
Герасимов отметил, что первый тур полностью соответствовал международным стандартам.
Между тем в случае поражения Порошенко грозит сразу несколько уголовных дел. Чего стоит один скандал с хищениями в оборонке. Вероятно, "шоколадный король" уже приготовил пути отступления и готов сбежать из страны при первом удобном случае.
В день выборов в Сети появляются издевательские видео с "шоколадным королем"
Белоруссия всерьез взялась за советский трубопровод "Дружба"