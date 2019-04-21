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В штабе Порошенко высказались о результатах выборов

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Похоже, боевой дух пана Петро совсем упал

Любые результаты проходящих сегодня президентских выборов будут приняты. Об этом заявил глава "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"…наша команда признает любые результаты… Мы полностью обеспечиваем демократичность выборов и примем любой вывод и любой выбор украинского народа",

сказал он на брифинге (цитируется по РИА Новости).

Герасимов отметил, что первый тур полностью соответствовал международным стандартам.

Между тем в случае поражения Порошенко грозит сразу несколько уголовных дел. Чего стоит один скандал с хищениями в оборонке. Вероятно, "шоколадный король" уже приготовил пути отступления и готов сбежать из страны при первом удобном случае.

Фоторепортаж
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Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
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