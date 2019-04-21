Несмотря на грязную игру Порошенко, шоумен опередил соперника

Выборы главы Незалежной завершились. По результатам экзитпола по состоянию на 18:00 Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов, оставив позади конкурента. Предпочтение Петру Порошенко отдали лишь 25,3% украинцев. Об этом сообщает Униан со ссылкой на данные национального экзитпола.

Напомним, в первом туре пан Петро набрал 15,95% голосов, а Зеленский – 30,24%.



Перед оглашением предварительных итогов голосования Зеленский прибыл в штаб, чтобы услышать результаты вместе со своей командой.

"Мы сделали это вместе!" – так Зе отреагировал на известие о победе.

"Порошенко должен понести ответственность за то, что он и его команда делила украинцев на правильных и неправильных, на украиноязычных и русскоязычных, за то, что страна поставлена на грани конфликта. Его сегодняшний результат на выборах – это политическая ответственность. Должна быть и юридическая",

– ранее заявил представитель штаба Зеленского Руслан Рябошапка. Интересно, чем сейчас занят Порошенко. Чемоданы уже упакованы?

Пан Петро еще на месте – пришел в свой штаб после объявления результатов. Его встретили овациями. Чуть позже поверженный политик заявил, что хочет позвонить Зеленскому и поздравить с победой.

По данным ЦИК, которые появились около 22:00 в воскресенье, Зе побеждает с 69,26% голосов, у Порошенко – 28,33%. Информация – после обработки 1,01% протоколов. Подоспели и новые данные национального экзитпола на 20:00. Итак, у Зе — 73,0%; у Порошенко — 25,5%; испорченных бюллетеней — 1,5%.

Вопреки махинациям "шоколадного короля", который перед вторым туром выборов докатился до того, что обращался к украинцам по телефону, готовил провокацию против Зеленского (по словам шоумена) и сцепился с ним в прямом эфире, не говоря уже о провокационных предвыборных материалах, его время вышло.



Весь апрель страна следила за борьбой двух кандидатов, которая временами превращалась в настоящий цирк. Так, в день, когда соперники сдавали анализы на наркотики и алкоголь, Сеть буквально взорвалась – клоунаду Порошенко и Зеленского не обсуждал только ленивый. Бурно отреагировали и западные СМИ. Журналисты писали, что "сумасшедшие выборы превратились в дурдом".

Позже пан Петро сделал эффектный жест и сдал анализы повторно, но уже представителям Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), приняв предложение бывшего боксера Владимира Кличко. Зеленский от этого удовольствия отказался, за что был назван "слабаком".

Шоумен объяснил свое решение тем, что ему якобы сообщили о готовящейся провокации и таинственно пообещал, что правда всплывет после выборов.

Не менее эпично прошли дебаты на стадионе "Олимпийский" 19 апреля, которые в Сети назвали "последними конвульсиями" Порошенко. Там возвели две сцены для обоих кандидатов. Однако Порошенко практически сразу примчался к оппоненту, где и оставался до конца. Гарант заметно нервничал и периодически срывался на крик, отвечая Зеленскому. Выглядел шоколадный король при этом неважно, отметили зрители. Видимо, в преддверии второго тура сдавали нервы.

Стоит отметить, что несмотря на окончание гонки, на Украине все только начинается. Жители Незалежной гадают, какое будущее ждет страну. Время покажет, правильный ли выбор сделали украинцы.